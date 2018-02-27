Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2113,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2350,69 млрд руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 февраля составили по Российской Федерации 2113,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1758,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2511,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2133,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 февраля составили 2350,69 млрд руб. против 2521,86262 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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