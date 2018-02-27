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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
"Дачная амнистия" продлена еще на 2 года
Госдума приняла закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года. За 10 лет упрощенным порядком оформления дач и участков уже воспользовались миллионы граждан
 
Налоговую амнистию предлагают распространить и на малый бизнес
Налоговая амнистия, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года в отношении граждан, может быть распространена на компании. С такой инициативой в Минфин обратилась общероссийская общественная организация малого и среднего...
 
S&P повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" - нижней ступени инвестиционного уровня. Рейтинг в...
 
Голикова: пенсия должна зависеть от стажа и заработка за всю трудовую деятельность
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова считает, что в России нужно еще раз вернуться к вопросу классического пенсионного страхования, а пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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27 февраля 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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27 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии Январь 2018
10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Февраль 2018
12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Январь 2018
12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Февраль 2018
13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Февраль 2018
16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Февраль 2018
16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Январь 2018
16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Январь 2018
17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Декабрь 2017
18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Февраль 2018

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
27 февраля 2018 года 09:12
Экс-владельцы "Промсвязьбанка" братья Ананьевы разделили бизнес-активы
Алексей и Дмитрий Ананьевы разделили свои бизнес-активы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк в декабре 2017 года, сообщил А.Ананьев в интервью газете "Ведомости".

"Я сделал предложение Дмитрию и благодарен, что он это предложение принял....    читать дальше
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27 февраля 2018 года 09:04
Доллар незначительно дешевеет к евро и иене
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США незначительно снижается к евро и иене в ходе - инвесторы оценивают заявления высокопоставленных лиц из Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут выступлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе.

По состоянию...    читать дальше
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27 февраля 2018 года 09:00
Азиатские фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник
Азиатские фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах во вторник: японский рынок растет вслед за акциями технологических компаний, Китай и Гонконг в минусе

Японский рынок растет вслед за котировками акций производителей электроники и...    читать дальше
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27 февраля 2018 года 08:48
Fitch присвоило "Мерседес-Бенц Рус" рейтинг со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании АО "Мерседес-Бенц Рус", российскому подразделению германского концерна Daimler AG, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне "A-" со "стабильным"...    читать дальше
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27 февраля 2018 года 08:39
Американские рынки акций выросли более чем на процент
В ходе торгов в понедельник американские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост - инвесторы оценивали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда и ждали выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе...    читать дальше
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27 февраля 2018 года 08:31
Глава Минфина США: антироссийские санкции будут введены в ближайшие 30 дней
Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней, сообщил Boomberg.

"Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - цитирует агентство заявление министра, выступившего в Калифорнийском университете....    читать дальше
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27 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4670,50 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4670,50 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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27 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 84844,69 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 84844,69 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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27 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,63 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,63 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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27 февраля 2018 года 08:23
Подорожавшая вчера нефть сегодня теряет в цене
Стоимость нефти, повышавшаяся вчера с утра, вечером изменялась слабо и разнонаправленно - инвесторы оценивали новости о перебоях экспорта сырья из Ливии и заявлениях представителей Саудовской Аравии.

По итогам торгов 26 февраля стоимость апрельского контракта на нефть...    читать дальше
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27 февраля 2018 года 08:16
В прошлом году доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ в валюте составила минус 0,1% - Минфин
В 2017 году доходность размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, составила минус 0,10% годовых, сообщил вчера Минфин РФ.

Доходность...    читать дальше
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27 февраля 2018 года 08:09
Фондовые площадки Европы закрылись в зеленой зоне
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы увеличились вслед за котировками акций сырьевых компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% - до 383,09 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,6%, французский...    читать дальше
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27 февраля 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,9224 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 68,9224 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,17 коп.
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27 февраля 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 55,9208 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 55,9208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,00 коп.
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27 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Объемы розничных продаж в Германии

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26 февраля 2018 года 19:56
ВЭБ 27 февраля проведет сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К011 объемом 20 млрд руб., размещение - 28 февраля
Внешэкономбанк (ВЭБ) 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К011 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Техническое размещение выпуска запланировано на 28 февраля.

ВЭБ будет...    читать дальше
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