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Алексей и Дмитрий Ананьевы разделили свои бизнес-активы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк в декабре 2017 года, сообщил А.Ананьев в интервью газете "Ведомости". "Я сделал предложение Дмитрию и благодарен, что он это предложение принял.... "Я сделал предложение Дмитрию и благодарен, что он это предложение принял.... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США незначительно снижается к евро и иене в ходе - инвесторы оценивают заявления высокопоставленных лиц из Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут выступлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе. По состоянию... По состоянию... читать дальше

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Азиатские фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах во вторник: японский рынок растет вслед за акциями технологических компаний, Китай и Гонконг в минусе Японский рынок растет вслед за котировками акций производителей электроники и... Японский рынок растет вслед за котировками акций производителей электроники и... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании АО "Мерседес-Бенц Рус", российскому подразделению германского концерна Daimler AG, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне "A-" со "стабильным"... читать дальше

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В ходе торгов в понедельник американские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост - инвесторы оценивали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда и ждали выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе... читать дальше

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Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней, сообщил Boomberg. "Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - цитирует агентство заявление министра, выступившего в Калифорнийском университете.... "Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - цитирует агентство заявление министра, выступившего в Калифорнийском университете.... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4670,50 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 84844,69 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,63 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Стоимость нефти, повышавшаяся вчера с утра, вечером изменялась слабо и разнонаправленно - инвесторы оценивали новости о перебоях экспорта сырья из Ливии и заявлениях представителей Саудовской Аравии. По итогам торгов 26 февраля стоимость апрельского контракта на нефть... По итогам торгов 26 февраля стоимость апрельского контракта на нефть... читать дальше

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В 2017 году доходность размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, составила минус 0,10% годовых, сообщил вчера Минфин РФ. Доходность... Доходность... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы увеличились вслед за котировками акций сырьевых компаний. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% - до 383,09 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% - до 383,09 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 0,6%, французский... Британский FTSE 100 поднялся на 0,6%, французский... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 68,9224 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,17 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 55,9208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,00 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объемы розничных продаж в Германии Объемы розничных продаж в Германии ... ... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К011 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 28 февраля. Техническое размещение выпуска запланировано на 28 февраля. ВЭБ будет... ВЭБ будет... читать дальше

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