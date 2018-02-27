27 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
27 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Январь 2018
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Февраль 2018
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Январь 2018
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Февраль 2018
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2018
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Февраль 2018
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Январь 2018
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Январь 2018
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Декабрь 2017
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Февраль 2018
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 февраля 2018 года 09:12
Алексей и Дмитрий Ананьевы разделили свои бизнес-активы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк в декабре 2017 года, сообщил А.Ананьев в интервью газете "Ведомости".
"Я сделал предложение Дмитрию и благодарен, что он это предложение принял.... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 09:04
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США незначительно снижается к евро и иене в ходе - инвесторы оценивают заявления высокопоставленных лиц из Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут выступлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе.
По состоянию... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 09:00
Азиатские фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах во вторник: японский рынок растет вслед за акциями технологических компаний, Китай и Гонконг в минусе
Японский рынок растет вслед за котировками акций производителей электроники и... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 08:48
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании АО "Мерседес-Бенц Рус", российскому подразделению германского концерна Daimler AG, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне "A-" со "стабильным"... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 08:39
В ходе торгов в понедельник американские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост - инвесторы оценивали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда и ждали выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 08:31
Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней, сообщил Boomberg.
"Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - цитирует агентство заявление министра, выступившего в Калифорнийском университете.... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4670,50 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 84844,69 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,63 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
27 февраля 2018 года 08:23
Стоимость нефти, повышавшаяся вчера с утра, вечером изменялась слабо и разнонаправленно - инвесторы оценивали новости о перебоях экспорта сырья из Ливии и заявлениях представителей Саудовской Аравии.
По итогам торгов 26 февраля стоимость апрельского контракта на нефть... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 08:16
В 2017 году доходность размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, составила минус 0,10% годовых, сообщил вчера Минфин РФ.
Доходность... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 08:09
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы увеличились вслед за котировками акций сырьевых компаний.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% - до 383,09 пункта.
Британский FTSE 100 поднялся на 0,6%, французский... читать дальше
.
27 февраля 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 68,9224 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,17 коп.
.
27 февраля 2018 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 55,9208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,00 коп.
.
27 февраля 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объемы розничных продаж в Германии
... читать дальше
.
26 февраля 2018 года 19:56
Внешэкономбанк (ВЭБ) 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К011 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Техническое размещение выпуска запланировано на 28 февраля.
ВЭБ будет... читать дальше
.