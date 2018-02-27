.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,9224 руб.
.
ГЛАВНОЕ
"Дачная амнистия" продлена еще на 2 года
Госдума приняла закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года. За 10 лет упрощенным порядком оформления дач и участков уже воспользовались миллионы граждан
 
S&P повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" - нижней ступени инвестиционного уровня. Рейтинг в...
 
Доллар упал на 84 копейки
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, рухнул на 84 копейки - до...
 
Голикова: пенсия должна зависеть от стажа и заработка за всю трудовую деятельность
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова считает, что в России нужно еще раз вернуться к вопросу классического пенсионного страхования, а пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

27 февраля 2018 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,9224 руб.

 0  
27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 68,9224 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,17 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
26 февраля 2018 года 19:56
ВЭБ 27 февраля проведет сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К011 объемом 20 млрд руб., размещение - 28 февраля
Внешэкономбанк (ВЭБ) 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К011 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Техническое размещение выпуска запланировано на 28 февраля.

ВЭБ будет...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 26 февраля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,34 пункта (0,699%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2353,16 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 февраля выросла на 1,37% и составила 25973,322 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25973,322 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 352,032 млрд руб., или на...
.
26 февраля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,9676 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9676 руб.

Минимальный курс евро составил 68,735 руб.,...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8732 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8732 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8622 руб., максимальный - 8,8899...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 55,9535 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9535 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 18:59
Рынок акций РФ завершил понедельник на подъеме
Рынок акций РФ в понедельник сохранил позитивный импульс после повышения рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Standard & Poor's Global Ratings - индексы рынка акций выросли на %.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу, 23...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 18:53
Банки с отозванной лицензией смогут уменьшать налоговую базу на сумму РВПС - законопроект
Законопроект, наделяющий банки с отозванной лицензией правом уменьшать налоговую базу на сумму резерва на возможные потери по ссудам (РВПС), внесен в Госдуму РФ.

Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документ внесли члены Совета...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 18:47
Иностранные туристы смогут сэкономить до 18% при покупках в РФ благодаря введению tax free
Иностранные покупатели смогут экономить до 18% от стоимости покупок в российских магазинах благодаря введению системы возврата налога на добавленную стоимость, сообщает компания Global Blue.

Система возврата НДС на покупки иностранных граждан на территории России (tax...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 18:35
Минфин подготовит проект постановления правительства о новых требованиях к маркировке алкоголя
Минфин РФ приступил к подготовке проекта постановления правительства о новых требованиях к федеральным специальным маркам и акцизным маркам. Срок вступления документа в силу - июль 2018 года.

В конце 2017 года Госдума приняла поправки в закон о госрегулировании...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 18:24
Проблемы банковского сектора оказывают давление на кредитные рейтинги Латвии - Moody's
Заявления о планируемой ликвидации ABLV Bank стали потрясением для банковской системы Латвии, вскрывшиеся проблемы негативно влияют на кредитные рейтинги страны, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's.

"Это новый поворот в цепи событий,...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 18:18
Ставка 20-го купона облигаций ФСК 23-й и 28-й серий установлена в размере 3,2%
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 20-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 3,2% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей при погашении этого купона составит 7,98 рубля.

"ФСК ЕЭС"...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 18:13
Продажи новостроек в США упали в январе на 7,8%
Продажи новостроек в США в январе 2018 года снизились на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 593 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Показатель стал минимальным с августа прошлого года.

Между тем декабрьский...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 18:02
Еврокомиссия сочла блокчейн многообещающей для финрынков, а криптовалюты - источником риска
Проведенный еврокомиссией в понедельник "круглый стол" (по криптовалютам) сосредоточился на трех главных темах. Во-первых, влияние криптовалют на финансовые рынки. Во-вторых, риски и возможности, связанные с их использованием. И, в-третьих, последнее развитие в том, что касается...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 18:01
ОДК утвердила выпуск облигаций 5-й серии на 899,2 млн рублей
Совет директоров АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") утвердил на заседании выпуск облигаций 5-й серии объемом 899,2 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения выпуска - 10 лет. Номинал одной...    читать дальше
.
26 февраля 2018 года 17:50
Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов
Американские фондовые индексы активно растут в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда и ждут выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

По словам Дж.Балларда,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.