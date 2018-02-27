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27 февраля 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 55,9208 руб.
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27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 55,9208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,00 коп.
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26 февраля 2018 года 19:56
ВЭБ 27 февраля проведет сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К011 объемом 20 млрд руб., размещение - 28 февраля
Внешэкономбанк (ВЭБ) 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К011 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 28 февраля. ВЭБ будет... читать дальше
.26 февраля 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,34 пункта (0,699%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2353,16 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше
.26 февраля 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 февраля выросла на 1,37% и составила 25973,322 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25973,322 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 352,032 млрд руб., или на...
.26 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9676 руб. Минимальный курс евро составил 68,735 руб.,... читать дальше
.26 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8732 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8622 руб., максимальный - 8,8899... читать дальше
.26 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 55,9535 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9535 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.26 февраля 2018 года 18:59
Рынок акций РФ в понедельник сохранил позитивный импульс после повышения рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Standard & Poor's Global Ratings - индексы рынка акций выросли на %. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу, 23... читать дальше
.26 февраля 2018 года 18:53
Законопроект, наделяющий банки с отозванной лицензией правом уменьшать налоговую базу на сумму резерва на возможные потери по ссудам (РВПС), внесен в Госдуму РФ. Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документ внесли члены Совета... читать дальше
.26 февраля 2018 года 18:47
Иностранные покупатели смогут экономить до 18% от стоимости покупок в российских магазинах благодаря введению системы возврата налога на добавленную стоимость, сообщает компания Global Blue. Система возврата НДС на покупки иностранных граждан на территории России (tax... читать дальше
.26 февраля 2018 года 18:35
Минфин РФ приступил к подготовке проекта постановления правительства о новых требованиях к федеральным специальным маркам и акцизным маркам. Срок вступления документа в силу - июль 2018 года. В конце 2017 года Госдума приняла поправки в закон о госрегулировании... читать дальше
.26 февраля 2018 года 18:24
Заявления о планируемой ликвидации ABLV Bank стали потрясением для банковской системы Латвии, вскрывшиеся проблемы негативно влияют на кредитные рейтинги страны, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's. "Это новый поворот в цепи событий,... читать дальше
.26 февраля 2018 года 18:18
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 20-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 3,2% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей при погашении этого купона составит 7,98 рубля. "ФСК ЕЭС"... читать дальше
.26 февраля 2018 года 18:13
Продажи новостроек в США в январе 2018 года снизились на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 593 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Показатель стал минимальным с августа прошлого года. Между тем декабрьский... читать дальше
.26 февраля 2018 года 18:02
Проведенный еврокомиссией в понедельник "круглый стол" (по криптовалютам) сосредоточился на трех главных темах. Во-первых, влияние криптовалют на финансовые рынки. Во-вторых, риски и возможности, связанные с их использованием. И, в-третьих, последнее развитие в том, что касается... читать дальше
.26 февраля 2018 года 18:01
Совет директоров АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") утвердил на заседании выпуск облигаций 5-й серии объемом 899,2 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 10 лет. Номинал одной... читать дальше
.26 февраля 2018 года 17:50
Американские фондовые индексы активно растут в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда и ждут выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. По словам Дж.Балларда,... читать дальше
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