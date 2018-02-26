Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,9263 руб.

26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8047 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9263 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,845 руб., максимальный - 56,0875 руб. Было заключено 18002 сделки. Объем торгов составил 119760,45 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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