Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 26 февраля составил 55,9208 руб.

26 февраля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 55,9208 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 8400 пунктов.

Минимальная цена 55,85 руб., максимальная - 56,155 руб. Было заключено 8467 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 53533 млн руб., что на 455% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 55,9125 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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