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26 февраля 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6341 руб.
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26 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 69,6341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,46 коп. Это автоматическое сообщение.
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"Газпром" ставит рекорды по экспорту газа каждый день: в субботу 24 февраля компания установила четвертый подряд рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, поставив 655,2 млн куб. м газа. Как сообщает управление информации ПАО "Газпром", эта неделя уже стала для... читать дальше
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 69,6341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,46 коп. Это автоматическое сообщение.
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 56,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,71 коп.
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