ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6341 руб.

26 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 69,6341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,46 коп.

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Американские фондовые индексы поднялись по итогам торгов в пятницу, завершив повышением вторую неделю подряд. Поддержку рынку оказал полугодовой доклад Федеральной резервной системы (ФРС), из которого инвесторы сделали вывод, что американский Центробанк не планирует... Поддержку рынку оказал полугодовой доклад Федеральной резервной системы (ФРС), из которого инвесторы сделали вывод, что американский Центробанк не планирует... читать дальше

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В преддверии первого выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе в качестве главы Федрезерва Федеральная резервная система (ФРС) представила доклад по кредитно-денежной политике. В докладе нет указания на желание американского Центробанка ускорить темпы повышения базовой процентной... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Таджикистана в иностранной и национальной валютах на уровне "B-/B". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в январе 2018 года выросли на 1,4% относительно того же месяца 2016 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. В декабре в еврозоне была зафиксирована инфляция в 1,4%. Динамика цен совпала как с предварительными данными, так... Динамика цен совпала как с предварительными данными, так... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 6890,54 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 90693,55 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило суверенный рейтинг Бразилии с "BB" до "BB-" из-за решения правительства отложить реформу пенсионной системы, говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз дальнейшего изменения рейтингов - "стабильный". Аналитики Fitch... Аналитики Fitch... читать дальше

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"Газпром" ставит рекорды по экспорту газа каждый день: в субботу 24 февраля компания установила четвертый подряд рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, поставив 655,2 млн куб. м газа. Как сообщает управление информации ПАО "Газпром", эта неделя уже стала для... Как сообщает управление информации ПАО "Газпром", эта неделя уже стала для... читать дальше

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По итогам торгов 23 февраля стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на $0,92 (1,4%) и составила $67,31 за баррель. Апрельский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,78 (0,7%) и составил... Апрельский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,78 (0,7%) и составил... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 69,6341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,46 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 56,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,71 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 18:00 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья... Продажи домов на первичном рынке жилья...

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Beluga Group в 2017 году увеличила продажи алкогольной продукции на 4%, до 12 млн 744 тыс. декалитров. В IV квартале продажи выросли на 1,5%, до 4 млн 161 тыс. декалитров, сообщила компания. В IV квартале продажи выросли на 1,5%, до 4 млн 161 тыс. декалитров, сообщила компания. Продажи собственной продукции Beluga Group по итогам прошлого года... Продажи собственной продукции Beluga Group по итогам прошлого года... читать дальше

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Вашингтон пытается вмешаться в выборы в России, в том числе из-за внутриполитической обстановки в самих США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое - это для, опять же, продолжения своей внутриполитической... читать дальше

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ПАО "МРСК Северного Кавказа" в 2017 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,386 млрд рублей, что в 1,9 раза больше по сравнению с убытком 2016 года, сообщается в отчетности компании. Выручка выросла на 2,8%, до 16,1 млрд руб., в том числе от передачи... Выручка выросла на 2,8%, до 16,1 млрд руб., в том числе от передачи... читать дальше

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