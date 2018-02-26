26 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Январь 2018
|20:00
|Данные о безработице во Франции
|Декабрь 2017
Это автоматическое сообщение.
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26 февраля 2018 года 09:18
Доллар США дешевеет относительно евро и иены в понедельник на фоне снижения доходностей US Treasuries в ожидании первого выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе в качестве главы Федрезерва, которое состоится позднее на этой неделе.
В преддверии этого выступления... читать дальше
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26 февраля 2018 года 09:04
Американские фондовые индексы поднялись по итогам торгов в пятницу, завершив повышением вторую неделю подряд.
Поддержку рынку оказал полугодовой доклад Федеральной резервной системы (ФРС), из которого инвесторы сделали вывод, что американский Центробанк не планирует... читать дальше
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26 февраля 2018 года 08:57
В преддверии первого выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе в качестве главы Федрезерва Федеральная резервная система (ФРС) представила доклад по кредитно-денежной политике. В докладе нет указания на желание американского Центробанка ускорить темпы повышения базовой процентной... читать дальше
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26 февраля 2018 года 08:49
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Таджикистана в иностранной и национальной валютах на уровне "B-/B". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.... читать дальше
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26 февраля 2018 года 08:38
Потребительские цены в еврозоне в январе 2018 года выросли на 1,4% относительно того же месяца 2016 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. В декабре в еврозоне была зафиксирована инфляция в 1,4%.
Динамика цен совпала как с предварительными данными, так... читать дальше
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26 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 6890,54 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 90693,55 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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26 февраля 2018 года 08:29
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило суверенный рейтинг Бразилии с "BB" до "BB-" из-за решения правительства отложить реформу пенсионной системы, говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз дальнейшего изменения рейтингов - "стабильный".
Аналитики Fitch... читать дальше
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26 февраля 2018 года 08:18
"Газпром" ставит рекорды по экспорту газа каждый день: в субботу 24 февраля компания установила четвертый подряд рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, поставив 655,2 млн куб. м газа.
Как сообщает управление информации ПАО "Газпром", эта неделя уже стала для... читать дальше
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26 февраля 2018 года 08:11
По итогам торгов 23 февраля стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на $0,92 (1,4%) и составила $67,31 за баррель.
Апрельский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,78 (0,7%) и составил... читать дальше
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26 февраля 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 69,6341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,46 коп.
Это автоматическое сообщение.
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26 февраля 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 56,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,71 коп.
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26 февраля 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
18:00
Продажи домов на первичном рынке жилья...
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25 февраля 2018 года 18:50
Beluga Group в 2017 году увеличила продажи алкогольной продукции на 4%, до 12 млн 744 тыс. декалитров.
В IV квартале продажи выросли на 1,5%, до 4 млн 161 тыс. декалитров, сообщила компания.
Продажи собственной продукции Beluga Group по итогам прошлого года... читать дальше
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25 февраля 2018 года 17:50
Вашингтон пытается вмешаться в выборы в России, в том числе из-за внутриполитической обстановки в самих США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое - это для, опять же, продолжения своей внутриполитической... читать дальше
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