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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,7608 руб.
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25 февраля 2018 года 11:18
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,7608 руб.
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25 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 56,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,71 коп.
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25 февраля 2018 года 18:50
Beluga Group в 2017 году увеличила продажи алкогольной продукции на 4%, до 12 млн 744 тыс. декалитров. В IV квартале продажи выросли на 1,5%, до 4 млн 161 тыс. декалитров, сообщила компания. Продажи собственной продукции Beluga Group по итогам прошлого года... читать дальше
.25 февраля 2018 года 17:50
Вашингтон пытается вмешаться в выборы в России, в том числе из-за внутриполитической обстановки в самих США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое - это для, опять же, продолжения своей внутриполитической... читать дальше
.25 февраля 2018 года 16:48
ПАО "МРСК Северного Кавказа" в 2017 году увеличило чистый убыток по РСБУ в 1,9 раз - до 2,386 млрд рублей
ПАО "МРСК Северного Кавказа" в 2017 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,386 млрд рублей, что в 1,9 раза больше по сравнению с убытком 2016 года, сообщается в отчетности компании. Выручка выросла на 2,8%, до 16,1 млрд руб., в том числе от передачи... читать дальше
.25 февраля 2018 года 15:23
Бывший министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в Магасе в собственном доме, по предварительным данным, от отравления угарным газом. Представитель регионального следственного управления Следственного комитета РФ уточнил, что тело... читать дальше
.25 февраля 2018 года 14:30
Чистый убыток ПАО "Россети" (RSTI) по РСБУ составил в 2017 году 13,2 млрд руб. против 222,4 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2016 года, следует из отчета компании. Выручка компании практически не изменилась, снизившись на 0,5%, до 26,5 млрд руб., основная доля... читать дальше
.25 февраля 2018 года 13:28
Акционеры банка "Восточный экспресс" одобрили увеличение уставного капитала на 5 млрд руб., говорится в сообщении банка. По открытой подписке банк разместит 500 млрд акций номиналом 0,01 рубля каждая. Уставный капитал "Восточного" сейчас составляет 8,029 млрд... читать дальше
.25 февраля 2018 года 12:13
Сборная Норвегии стала победителем неофициального медального зачета Игр-2018 в Пхенчхане. На счету норвежской команды 14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье - Канада (11, 8, 10). После того, как российские хоккеисты... читать дальше
.25 февраля 2018 года 12:11
Россия будет активно использовать наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60
Россия будет активно использовать наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов", -... читать дальше
.25 февраля 2018 года 11:20
Хоккеисты олимпийской команды России стали обладателями награды высшего достоинства на Играх-2018 в Пхенчхане. В финале соревнования команда России одержала победу над сборной Германии, забросив решающую шайбу в овертайме - 4:3. Отечественную команду привел к триумфу главный... читать дальше
.25 февраля 2018 года 11:18
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 56,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,71 коп.
.25 февраля 2018 года 11:18
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 69,6341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,46 коп.
.24 февраля 2018 года 17:55
Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В матче за третье место канадские хоккеисты одержали победу над соперниками из сборной Чехии - 6:4 (3:1, 0:0, 3:3). В финале, который пройдет в воскресенье, сыграют команды России и Германии. Игра...
.24 февраля 2018 года 17:51
ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел") в 2017 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза по сравнению с 2016 годом - до 5,392 млрд руб., говорится в годовой отчетности компании. "На динамику чистой прибыли оказали влияние рост... читать дальше
.24 февраля 2018 года 16:32
Конькобежец из Южной Кореи Ли Сын Хун завоевал золото Игр-2018 в Пхенчхане, заняв первое место в мужском масс-старте - новой олимпийской дисциплине. Второе место занял бельгиец Барт Свингс, третье - голландец Кун Вервей. Россияне участия в гонке не принимали.
.24 февраля 2018 года 15:19
АО "Ванинский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту "Ванино", Хабаровский край) в 2017 году сократило чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, на 1,3% по сравнению с показателем 2016 года - до 1,947 млрд руб., говорится в отчетности... читать дальше
.24 февраля 2018 года 14:38
Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации ERR на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, накануне МОК потребовал от эстонского телеканала убрать с экрана его логотип во время показа соревнований в выпусках новостей.... читать дальше
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