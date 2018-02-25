ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6341 руб.

В IV квартале продажи выросли на 1,5%, до 4 млн 161 тыс. декалитров, сообщила компания.

Beluga Group в 2017 году увеличила продажи алкогольной продукции на 4%, до 12 млн 744 тыс. декалитров.

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ПАО "МРСК Северного Кавказа" в 2017 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,386 млрд рублей, что в 1,9 раза больше по сравнению с убытком 2016 года, сообщается в отчетности компании.

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Чистый убыток ПАО "Россети" (RSTI) по РСБУ составил в 2017 году 13,2 млрд руб. против 222,4 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2016 года, следует из отчета компании.

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По открытой подписке банк разместит 500 млрд акций номиналом 0,01 рубля каждая.

Акционеры банка "Восточный экспресс" одобрили увеличение уставного капитала на 5 млрд руб., говорится в сообщении банка.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 56,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,71 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 69,6341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,46 коп.

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Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В матче за третье место канадские хоккеисты одержали победу над соперниками из сборной Чехии - 6:4 (3:1, 0:0, 3:3).

В финале, который пройдет в воскресенье, сыграют команды России и Германии. Игра...