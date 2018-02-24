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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,7608 руб.
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24 февраля 2018 года 09:21
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,7608 руб.
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24 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 56,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,71 коп.
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24 февраля 2018 года 17:55
Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В матче за третье место канадские хоккеисты одержали победу над соперниками из сборной Чехии - 6:4 (3:1, 0:0, 3:3). В финале, который пройдет в воскресенье, сыграют команды России и Германии. Игра...
.24 февраля 2018 года 17:51
ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел") в 2017 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза по сравнению с 2016 годом - до 5,392 млрд руб., говорится в годовой отчетности компании. "На динамику чистой прибыли оказали влияние рост... читать дальше
.24 февраля 2018 года 16:32
Конькобежец из Южной Кореи Ли Сын Хун завоевал золото Игр-2018 в Пхенчхане, заняв первое место в мужском масс-старте - новой олимпийской дисциплине. Второе место занял бельгиец Барт Свингс, третье - голландец Кун Вервей. Россияне участия в гонке не принимали.
.24 февраля 2018 года 15:19
АО "Ванинский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту "Ванино", Хабаровский край) в 2017 году сократило чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, на 1,3% по сравнению с показателем 2016 года - до 1,947 млрд руб., говорится в отчетности... читать дальше
.24 февраля 2018 года 14:38
Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации ERR на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, накануне МОК потребовал от эстонского телеканала убрать с экрана его логотип во время показа соревнований в выпусках новостей.... читать дальше
.24 февраля 2018 года 14:35
По меньшей мере, 38 человек погибли в результате терактов, произошедших в столице Сомали Могадишо, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на медиков. Ранее СМИ сообщили о 18 погибших. По данным телеканала Euronews, трагедия произошла недалеко от резиденции президента и... читать дальше
.24 февраля 2018 года 13:50
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о возвращении в Россию первого предпринимателя из составленного им списка бизнесменов, желающих вернуться на родину, но скрывающихся от правосудия в Великобритании. "Ростовского бизнесмена Андрея Каковкина... читать дальше
.24 февраля 2018 года 12:42
Мужская сборная США по керлингу завоевала золото проходящих в Пхенчхане Игр-2018. В финале соревнования американские керлингисты одержали победу над соперниками из сборной Швеции - 10:7. Ранее в матче за третье место Швейцария обыграла Канаду (7:5). XXIII...
.24 февраля 2018 года 11:33
Президент РФ Владимир Путин в субботу внес в Госдуму законопроект "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сообщается на сайте Думы. Как говорится в пояснительной... читать дальше
.24 февраля 2018 года 11:29
НК "Роснефть" получила возможность участвовать в 15-м лицензионном раунде на нефтегазовые участки в Бразилии
Rosneft Brasil E&P Ltda. (дочерняя структура НК "Роснефть") получила возможность участвовать в 15-м лицензионном раунде на нефтегазовые участки в Бразилии, который состоится в конце марта, сообщает Национальное нефтегазовое агентство (ANP) этой страны. "Роснефть", как и Cobra... читать дальше
.24 февраля 2018 года 10:16
Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат, сообщает пресс-служба CAS. Спортсменка лишена аккредитации зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Разбирательства в ее отношении продолжатся после... читать дальше
.24 февраля 2018 года 10:13
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-". Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.24 февраля 2018 года 09:32
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" - нижней ступени инвестиционного уровня. Рейтинг в национальной валюте повышен с "BBB-" до... читать дальше
.24 февраля 2018 года 09:21
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 56,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,71 коп.
.24 февраля 2018 года 09:21
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 69,6341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,46 коп.
.22 февраля 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,5 пункта (0,711%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2336,82 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
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