ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6341 руб.

Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В матче за третье место канадские хоккеисты одержали победу над соперниками из сборной Чехии - 6:4 (3:1, 0:0, 3:3).

В финале, который пройдет в воскресенье, сыграют команды России и Германии. Игра...