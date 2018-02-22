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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,736 руб.
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22 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,736 руб.
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22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,736 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,55 руб., максимальный - 56,8775 руб. К этому времени было заключено 18483 сделки. Объем торгов составил 141228,9 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,615 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.22 февраля 2018 года 19:30
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.22 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,736 руб.
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.22 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7183 руб. Минимальный курс евро составил 69,5475 руб.,... читать дальше
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.22 февраля 2018 года 18:03
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