Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

22 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.02 по 04.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,5 пункта (0,711%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2336,82 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39625,746 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 412,970 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 30 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9393 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9311 руб., максимальный - 8,962... Минимальный курс юаня составил 8,9311 руб., максимальный - 8,962... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,736 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7183 руб. Минимальный курс евро составил 69,5475 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,5475 руб.,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1616 тыс. баррелей - до 420,479 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 261 тыс. баррелей и составили 249,334 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 261 тыс. баррелей и составили 249,334 млн баррелей,... читать дальше

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Рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на ожиданиях повышения рейтинга России. При этом на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. При этом на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Подавляющее большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили... Подавляющее большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили... читать дальше

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Авиакомпании группы S7 в январе 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 8,3% - до 1 млн 098,444 тыс., говорится в сообщении группы. Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 794,606 тыс. пассажиров, что на 9,4% больше, чем в январе 2017 года. Рост на... Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 794,606 тыс. пассажиров, что на 9,4% больше, чем в январе 2017 года. Рост на... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" по РСБУ снизилась в 2017 году в 2,3 раза - до 2,671 млрд руб. по сравнению с 6,079 млрд руб. в 2016 году, говорится в отчете компании. При этом выручка выросла на 5,4% и составила 147,372 млрд руб. При этом выручка выросла на 5,4% и составила 147,372 млрд руб. Себестоимость в 2017 году выросла... Себестоимость в 2017 году выросла... читать дальше

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В среду, 21 февраля, "Газпром" установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,1 млн куб. м. Как отметили в управлении информации "Газпрома", это на 5,1 млн куб. м превышает предыдущее максимальное значение, которое было... Как отметили в управлении информации "Газпрома", это на 5,1 млн куб. м превышает предыдущее максимальное значение, которое было...

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Российские производители по итогам 2017 года увеличили производство соли на 16,6% по сравнению с 2016 годом, до более 4 млн тонн, сообщил Минсельхоз. Рост производства ускорился по сравнению с 2016 годом, по итогом которого производство соли в России повысилось на... Рост производства ускорился по сравнению с 2016 годом, по итогом которого производство соли в России повысилось на... читать дальше

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Минеральные ресурсы золотодобывающей компании Highland Gold Mining (HGM) по JORC на начало 2018 года составляют 17,2 млн унций золота и золотого эквивалента со средними содержаниями 3 г/т, говорится в материалах компании. В том числе объем рудных запасов составляет 5,1... В том числе объем рудных запасов составляет 5,1... читать дальше

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ООО "Ломбард Мастер" полностью разместил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 30 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Национальный расчетный депозитарий (НРД) 7 февраля зарегистрировал... Национальный расчетный депозитарий (НРД) 7 февраля зарегистрировал... читать дальше

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Индекс опережающих экономических показателей США вырос в январе 2018 года на 1% после повышения на 0,6% в декабре, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель. Аналитики ожидали подъем всего на... Аналитики ожидали подъем всего на...

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ПАО "НК "Роснефть" установило ставку 1-го купона облигаций серии 002P-05 объемом 20 млрд рублей в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к 6-летней оферте в размере 7,43% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке... Ставке соответствует доходность к 6-летней оферте в размере 7,43% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинги приоритетного необеспеченного долга "Ростелекома"... Рейтинги приоритетного необеспеченного долга "Ростелекома"... читать дальше

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