Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,6236 руб.

22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1552 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6236 руб.

Минимальный курс евро составил 69,505 руб., максимальный - 69,78 руб. Было заключено 4309 сделок. Объем торгов составил 34589,19 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,7325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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