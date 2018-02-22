Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2477,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2523,07 млрд руб.

22 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 февраля составили по Российской Федерации 2477,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2106,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1804,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1451,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 февраля составили 2523,07 млрд руб. против 3221,75546 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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