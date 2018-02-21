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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1018,1 млрд руб.
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21 февраля 2018 года 11:27
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1018,1 млрд руб.
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21 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1018,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 168,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.21 февраля 2018 года 18:40
Генпрокурор РФ Юрий Чайка резко раскритиковал работу следственных органов страны, отметив снижение их профессионального уровня. "К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права - это космос", - заявил... читать дальше
.21 февраля 2018 года 18:33
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.21 февраля 2018 года 18:03
В начале торгов в среду американские фондовые индексы растут в ожидании публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 30-31 января. Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 89,42 пункта (0,36%) и составил 25054,17 пункта.... читать дальше
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Госдума в среду приняла во втором чтении проект закона о продлении "дачной амнистии" на 2 года - до 1 марта 2020 года, в третьем окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть 22 февраля. За 10 лет "амнистии" в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 млн... читать дальше
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ПАО "Силовые машины" в 2017 году уменьшило выручку по МСФО на 11,3% по сравнению с 2016 годом - до 68,599 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Чистый убыток по итогам 2017 года возрос в 2,4 раза - до 9,772 млрд рублей. Операционный убыток компании в 2017... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,621 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,525 руб.,... читать дальше
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.21 февраля 2018 года 17:15
Глава совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин просит акционеров "Московской биржи" не номинировать его в новый состав наблюдательного совета, сообщил он на своей странице в Facebook. При этом "Московская биржа" сообщила, что новым... читать дальше
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