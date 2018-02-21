ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,5201 руб.

В прошлом году Россия импортировала 242,8 тыс. тонн сладостей, что на 25,4% больше, чем годом ранее, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

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В январе продажи на вторичном рынке жилья в США снизились на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,38 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом за 4 месяца, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

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Объём экспорта российской продукции военного и двойного назначения растёт, пакет заказов от иностранцев на начало 2018 года составляет более $50 млрд, заявил в среду глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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В начале торгов в среду американские фондовые индексы растут в ожидании публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 30-31 января.

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Госдума в среду приняла во втором чтении проект закона о продлении "дачной амнистии" на 2 года - до 1 марта 2020 года, в третьем окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть 22 февраля.

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ПАО "Силовые машины" в 2017 году уменьшило выручку по МСФО на 11,3% по сравнению с 2016 годом - до 68,599 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Чистый убыток по итогам 2017 года возрос в 2,4 раза - до 9,772 млрд рублей.