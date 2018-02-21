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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,5201 руб.
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21 февраля 2018 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,5201 руб.
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21 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 56,5201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,63 коп.
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21 февраля 2018 года 18:47
В прошлом году Россия импортировала 242,8 тыс. тонн сладостей, что на 25,4% больше, чем годом ранее, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР). Стоимость ввезенной продукции составила $816,1 млн. Наибольшие темпы роста - 45,4%, до 81,1 тыс. тонн... читать дальше
.21 февраля 2018 года 18:40
Генпрокурор РФ Юрий Чайка резко раскритиковал работу следственных органов страны, отметив снижение их профессионального уровня. "К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права - это космос", - заявил... читать дальше
.21 февраля 2018 года 18:33
Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия в страны Африки, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на панельной дискуссии "Россия, Африка и Персидский залив: перспективы сотрудничества", которая прошла в рамках выставки "Галфуд-2018" в Дубае.... читать дальше
.21 февраля 2018 года 18:25
В январе продажи на вторичном рынке жилья в США снизились на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,38 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом за 4 месяца, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В декабре, согласно... читать дальше
.21 февраля 2018 года 18:18
В РФ создадут единую систему производственного потенциала регионов для инвесторов - глава Минпромторга
Министерство промышленности и торговли РФ формирует единую систему, объединяющую сведения о производственных мощностях в регионах - "Атлас промышленности", сообщил в среду глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании в Туле по вопросам защиты прав инвесторов при... читать дальше
.21 февраля 2018 года 18:16
нешэкономбанк завершил размещение биржевых облигаций серии ПБО-001Р-К008 объемом 13 млрд 939,999 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка купона установлена в размере 7% годовых. Срок обращения бондов согласно документам составляет 29... читать дальше
.21 февраля 2018 года 18:11
Объём экспорта российской продукции военного и двойного назначения растёт, пакет заказов от иностранцев на начало 2018 года составляет более $50 млрд, заявил в среду глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "У нас много закупщиков... читать дальше
.21 февраля 2018 года 18:03
В начале торгов в среду американские фондовые индексы растут в ожидании публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 30-31 января. Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 89,42 пункта (0,36%) и составил 25054,17 пункта.... читать дальше
.21 февраля 2018 года 17:55
Госдума в среду приняла во втором чтении проект закона о продлении "дачной амнистии" на 2 года - до 1 марта 2020 года, в третьем окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть 22 февраля. За 10 лет "амнистии" в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 млн... читать дальше
.21 февраля 2018 года 17:46
ПАО "Силовые машины" в 2017 году уменьшило выручку по МСФО на 11,3% по сравнению с 2016 годом - до 68,599 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Чистый убыток по итогам 2017 года возрос в 2,4 раза - до 9,772 млрд рублей. Операционный убыток компании в 2017... читать дальше
.21 февраля 2018 года 17:38
По итогам 2017 года предприятие японского производителя грузовиков Isuzu в Ульяновске выпустило 5,16 тыс. единиц автотехники против 2,322 тыс. единиц годом ранее, сообщает АО "Исузу Рус". Таким образом, объем производства вырос в 2017 году в 2,2 раза. В том... читать дальше
.21 февраля 2018 года 17:31
Альфа-банк завершил размещение облигаций серии БО-40 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,65% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался,... читать дальше
.21 февраля 2018 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,621 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,525 руб.,... читать дальше
.21 февраля 2018 года 17:25
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 101,5133% от номинала, что соответствует доходности 6,64% годовых, говорится в... читать дальше
.21 февраля 2018 года 17:23
Евросоюзу необходимы изменения в промышленной политике, чтобы сохранить хорошо оплачиваемые рабочие места
Евросоюзу следует дополнительно инвестировать в науку и образование миллиарды евро, считает экспертная группа ЕС по промышленной политике. Чтобы сохранить хорошо оплачиваемые рабочие места в промышленности, Брюссель также должен пересмотреть свои приоритеты, сообщает dpa, в... читать дальше
.21 февраля 2018 года 17:15
Глава совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин просит акционеров "Московской биржи" не номинировать его в новый состав наблюдательного совета, сообщил он на своей странице в Facebook. При этом "Московская биржа" сообщила, что новым... читать дальше
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