Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6045 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6045 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,42 руб., максимальный - 56,765 руб. Было заключено 12443 сделки. Объем торгов составил 74234,23 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,6525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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