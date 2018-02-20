Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,9297 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9297 руб.

Минимальный курс евро составил 69,8175 руб., максимальный - 70,035 руб. Было заключено 3420 сделок. Объем торгов составил 18179,13 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,8975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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