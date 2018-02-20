ЦБ РФ установил курс евро с 21 февраля в размере 69,8928 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 69,8928 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,73 коп.

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, в то время как внешние площадки подвали разнополярные сигналы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник в минусе после шестидневного ралли на фоне снижения фьючерсов на индексы США. При этом... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник в минусе после шестидневного ралли на фоне снижения фьючерсов на индексы США. При этом... читать дальше

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Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило кредитный рейтинг облигациям компании АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAА", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску оферентом по... По данному выпуску оферентом по... читать дальше

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Легализация интернет-продаж алкоголя в России может быть перенесена на 2019 год. Ранее Минфин предлагал разрешить продавать пиво и вино через интернет уже в 2018 году. Доработанный законопроект, разрешающий интернет-продажи алкогольной продукции (о внесении изменений в... Доработанный законопроект, разрешающий интернет-продажи алкогольной продукции (о внесении изменений в... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снижаются во вторник, тогда как Nasdaq Composite поднимается. Инвесторы, вернувшиеся на рынок после длинных выходных, не спешат покупать акции на фоне укрепления доллара США и роста доходностей US Treasuries, пишет... Инвесторы, вернувшиеся на рынок после длинных выходных, не спешат покупать акции на фоне укрепления доллара США и роста доходностей US Treasuries, пишет... читать дальше

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Заботясь о будущем финансов Евросоюза, Еврокомиссия проведет 26 февраля совещание высокого уровня по криптовалютам, сообщил заместитель председателя ЕК по евро, социальному диалогу и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. "Комиссия пригласила представителей... "Комиссия пригласила представителей... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз долгосрочных рейтингов депозитов в иностранной и национальной валютах банка "Зенит" с "негативного" на "позитивный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги находятся на уровне... читать дальше

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ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации (КОБР) шестого выпуска (4-06-22BR1-7) в объеме 13 млрд 133,7 млн рублей по номиналу, сообщается в информации на сайте Банка России. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 248,815 млрд рублей. Спрос по номиналу... Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 248,815 млрд рублей. Спрос по номиналу... читать дальше

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Россия к 2040 году будет экспортировать по миллиарду кубометров газа в сутки (36 млрд куб. футов - 1,02 млрд куб. м), говорится в Прогнозе развития мировой энергетики до 2040 года, опубликованном BP.. В прогнозе годовой давности на период до 2035 года российский экспорт... В прогнозе годовой давности на период до 2035 года российский экспорт... читать дальше

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Банк "Зенит" выставил на 14 марта 2018 года оферту по облигациям 10-й серии и серии БО-13 общим объемом до 6 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 5 марта по 18:00 МСК 13 марта. Объем выкупа - до 4 млн... Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 5 марта по 18:00 МСК 13 марта. Объем выкупа - до 4 млн... читать дальше

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Подход Минфина РФ к вопросу налогообложения криптовалют и цифровых активов нуждается в дополнительной проработке и обсуждении, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. "Легализация майнинга как особого вида предпринимательской... "Легализация майнинга как особого вида предпринимательской... читать дальше

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Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen отзывает в РФ 4,857 тыс. автомобилей Audi A4, A5, Q5 из-за проблем с климатической установкой. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные c 2011 по 2016 гг. с VIN-кодами... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-09 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-09-00206-A-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-09-00206-A-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6045 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,42 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,42 руб.,... читать дальше

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Объем экспорта программного обеспечения российских разработчиков в 2017 году вырос приблизительно на 12%, до $8,5 млрд, заявил руководитель ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров журналистам в Москве. По его словам, это приблизительные... читать дальше

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ОАО "РЖД" завершило размещение 15-летних облигаций серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 15-летние бонды прошел 13 февраля. Первоначально ориентир ставки составлял 7,50-7,60% годовых, в процессе маркетинга он... Сбор заявок на 15-летние бонды прошел 13 февраля. Первоначально ориентир ставки составлял 7,50-7,60% годовых, в процессе маркетинга он... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство ВТБ о покупке 29,1% акций ритейлера "Магнит", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. "Ходатайство поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленные законом сроки", - заявили в пресс-службе... "Ходатайство поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленные законом сроки", - заявили в пресс-службе... читать дальше

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