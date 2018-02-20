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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 февраля в размере 56,5201 руб.
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Промпроизводство в январе выросло на 2,9%
В январе промпроизводство в РФ, по данным Росстата, выросло на 2,9% после двух месяцев падения. При этом аналитики ожидали снижение показателя на 0,1%. Рост промпроизводства со снятой сезонностью ускорился до 2,4%
 
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Прикрываясь именем Ассоциации российских банков (АРБ), мошенники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть за вознаграждение средства с замороженных в офшорах счетов. Как сообщила АРБ, от имени ассоциации проводятся мошеннические...
 
Ущерб от незаконно перепроданных квартир компенсируют по кадастру
Покупатели незаконно перепроданных квартир, которые лишились права собственности на жилье, смогут получить компенсацию от государства еще до поимки злоумышленников. Ее размер должен соответствовать реальному ущербу и быть не ниже кадастровой...
 
За проданный брак привлекут и интернет-агрегатора
Сайты, так называемые интернет-агрегаторы, не продающие самостоятельно товары и услуги, но получающие за них оплату, будут нести такую же ответственность перед потребителями, как прямые продавцы, реализующие свои товары через...
 
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20 февраля 2018 года 12:15

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 февраля в размере 56,5201 руб.

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20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 56,5201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,63 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 февраля 2018 года 18:59
Рынок российских акций завершил торги на подъеме
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, в то время как внешние площадки подвали разнополярные сигналы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник в минусе после шестидневного ралли на фоне снижения фьючерсов на индексы США. При этом...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 18:56
Эксперт РА присвоил рейтинг облигациям НПК серии ПБО-01 на уровне "ruАА"
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило кредитный рейтинг облигациям компании АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAА", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску оферентом по...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 18:47
Интернет-продажи алкоголя в России могут разрешить с 2019 года
Легализация интернет-продаж алкоголя в России может быть перенесена на 2019 год. Ранее Минфин предлагал разрешить продавать пиво и вино через интернет уже в 2018 году.

Доработанный законопроект, разрешающий интернет-продажи алкогольной продукции (о внесении изменений в...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 18:34
Фондовые индексы США меняются без единой динамики в начале торгов
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снижаются во вторник, тогда как Nasdaq Composite поднимается.

Инвесторы, вернувшиеся на рынок после длинных выходных, не спешат покупать акции на фоне укрепления доллара США и роста доходностей US Treasuries, пишет...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 18:25
Еврокомиссия проведет совещание по криптовалютам
Заботясь о будущем финансов Евросоюза, Еврокомиссия проведет 26 февраля совещание высокого уровня по криптовалютам, сообщил заместитель председателя ЕК по евро, социальному диалогу и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

"Комиссия пригласила представителей...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 18:14
Moody's улучшило прогноз рейтингов банка "Зенит"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз долгосрочных рейтингов депозитов в иностранной и национальной валютах банка "Зенит" с "негативного" на "позитивный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги находятся на уровне...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 18:05
ЦБ РФ разместил купонные облигации 6-го выпуска на 13,3 млрд рублей
ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации (КОБР) шестого выпуска (4-06-22BR1-7) в объеме 13 млрд 133,7 млн рублей по номиналу, сообщается в информации на сайте Банка России.

Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 248,815 млрд рублей. Спрос по номиналу...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 17:57
Экспорт Россией газа к 2040 году составит 1 млрд кубометров в сутки - BP
Россия к 2040 году будет экспортировать по миллиарду кубометров газа в сутки (36 млрд куб. футов - 1,02 млрд куб. м), говорится в Прогнозе развития мировой энергетики до 2040 года, опубликованном BP..

В прогнозе годовой давности на период до 2035 года российский экспорт...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 17:56
Банк "Зенит" выставил на 14 марта оферты по бондам двух серий объемом до 6 млрд рублей
Банк "Зенит" выставил на 14 марта 2018 года оферту по облигациям 10-й серии и серии БО-13 общим объемом до 6 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 5 марта по 18:00 МСК 13 марта. Объем выкупа - до 4 млн...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 17:49
Подход Минфина РФ к налогообложению криптовалют нуждается в дополнительной проработке - депутат
Подход Минфина РФ к вопросу налогообложения криптовалют и цифровых активов нуждается в дополнительной проработке и обсуждении, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

"Легализация майнинга как особого вида предпринимательской...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 17:38
VW отзывает в РФ 4,9 тыс. автомобилей Audi из-за проблем с климатической установкой
Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen отзывает в РФ 4,857 тыс. автомобилей Audi A4, A5, Q5 из-за проблем с климатической установкой. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные c 2011 по 2016 гг. с VIN-кодами...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 17:31
Мосбиржа зарегистрировала бонды Транснефти серии БО-001Р-09 на 15 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-09 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-09-00206-A-001P.

Сбор...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6045 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6045 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,42 руб.,...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 17:27
Объем экспорта российского программного обеспечения в 2017 году вырос на 12% - Руссофт
Объем экспорта программного обеспечения российских разработчиков в 2017 году вырос приблизительно на 12%, до $8,5 млрд, заявил руководитель ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров журналистам в Москве. По его словам, это приблизительные...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 17:27
РЖД разместили облигации серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей
ОАО "РЖД" завершило размещение 15-летних облигаций серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 15-летние бонды прошел 13 февраля. Первоначально ориентир ставки составлял 7,50-7,60% годовых, в процессе маркетинга он...    читать дальше
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20 февраля 2018 года 17:18
ФАС получила ходатайство ВТБ о покупке 29,1% акций "Магнита"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство ВТБ о покупке 29,1% акций ритейлера "Магнит", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Ходатайство поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленные законом сроки", - заявили в пресс-службе...    читать дальше
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