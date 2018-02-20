ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,9001 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 69,9001 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,70 коп.

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 20 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К008 объемом 13 млрд 939,999 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 21... Техническое размещение выпуска запланировано на 21... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,35 пункта (0,016%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2254,92 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило окончательный рейтинг "ВВ+" выпуску рублевых бондов АО "Новая перевозочная компания" (НПК), 100-процентной дочерней структуры Globaltrans Investment Plc (GLTR). Как сообщается в пресс-релизе агентства,... Как сообщается в пресс-релизе агентства,... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38734,036 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,273 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9849 руб. Минимальный курс евро составил 69,8075 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,8075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4245 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9509 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9216 руб., максимальный - 8,9639... Минимальный курс юаня составил 8,9216 руб., максимальный - 8,9639... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в понедельник присвоило облигациям ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", говорится в сообщении АКРА. Выпуски, по мнению... Выпуски, по мнению... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник не продемонстрировал единой динамики на фоне отсутствия игроков из США. В понедельник в Азии на работающих площадках преобладал подъем - Япония выросла на 2% благодаря ослаблению иены относительно доллара США. Рынки материкового Китая,... В понедельник в Азии на работающих площадках преобладал подъем - Япония выросла на 2% благодаря ослаблению иены относительно доллара США. Рынки материкового Китая,... читать дальше

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Нефть эталонных марок растет в цене в ходе четвертой сессии подряд на фоне роста спроса на рисковые активы. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 мск поднялась на $0,38 (0,59%) - до $65,22 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 мск поднялась на $0,38 (0,59%) - до $65,22 за баррель. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Население РФ за 2017 год увеличилось на 77,4 тыс. человек и на 1 января 2018 года составляло 146,9 млн человек, сообщил в понедельник Росстат. В 2016 году прирост населения составил 259,7 тыс. человек, за 2015 год - 277,4 тыс. человек. В 2016 году прирост населения составил 259,7 тыс. человек, за 2015 год - 277,4 тыс. человек. Число родившихся в РФ в... Число родившихся в РФ в... читать дальше

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ПАО "НК "Роснефть" 22 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 002P-05 объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,35-7,45% годовых, что... Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,35-7,45% годовых, что... читать дальше

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Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, планирует уволить как минимум 250 сотрудников своего подразделения, занимающегося инвестициями и работой с корпоративными клиентами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их словам, увольнения уже... По их словам, увольнения уже... читать дальше

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АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО "Московский кредитный банк" до уровня А(RU), прогноз изменен на "стабильный". Повышение кредитного рейтинга отражает повышение уровня системной значимости МКБ, говорится в пресс-релизе агентства. Повышение кредитного рейтинга отражает повышение уровня системной значимости МКБ, говорится в пресс-релизе агентства. Также отмечается, что... Также отмечается, что... читать дальше

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На российском рынке труда в начале 2018 года настроение работников осталось фактически неизменным - с конца 2017 года не произошло каких-либо значимых изменений ни в одном из ключевых параметров, влияющих на совокупный "индекса самочувствия", говорится в исследовании компании... читать дальше

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ПАО "Мегафон" завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания собирала заявки инвесторов на 3-летние облигации 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе... Компания собирала заявки инвесторов на 3-летние облигации 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе... читать дальше

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