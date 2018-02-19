Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,9449 руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9449 руб.

Минимальный курс евро составил 69,8 руб., максимальный - 70,11 руб. Было заключено 2685 сделок. Объем торгов составил 13064,04 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,08 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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