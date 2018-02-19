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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 февраля
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19 февраля 2018 года 15:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 февраля

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19 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2440,81 (-20,79) руб./грамм; на серебро - 30,5 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1829,61 (-2,19) руб./грамм; на палладий - 1902,07 (+39,47) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
19 февраля 2018 года 17:51
Настроения на рынке труда РФ стагнируют - исследование
На российском рынке труда в начале 2018 года настроение работников осталось фактически неизменным - с конца 2017 года не произошло каких-либо значимых изменений ни в одном из ключевых параметров, влияющих на совокупный "индекса самочувствия", говорится в исследовании компании...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 17:44
"Мегафона" завершил размещение бондов БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей
ПАО "Мегафон" завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания собирала заявки инвесторов на 3-летние облигации 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 17:38
Просрочка по зарплате выросла за январь на 7,6% - Росстат
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Объем просроченной задолженности по...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 17:31
"Держава-платформа" установила ставку 1-го купона бондов на 500 млн руб. в размере 10%
ООО "Держава-платформа" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел с 10:00 МСК до 16:00 МСК 19 февраля.

Техническое размещение...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 17:24
"Газпром": "Турецкий поток" суммарно по 2-м ниткам построен почти на 50%
Судно Pioneering Spirit, выполняющее морскую укладку первой нитки газопровода "Турецкий поток", 19 февраля прошло контрольную точку 660-й километр в Черном море недалеко от границы с исключительной экономической зоной Болгарии (пройденный участок находился в коридоре укладки,...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 17:12
РФ в январе увеличила производство сельхозпродукции на 2,5% - Росстат
Россия в январе этого года увеличила производство сельхозпродукции на 2,5% в годовом сравнении до 167,6 млрд рублей, сообщил Росстат

Темпы роста в этом году оказались выше прошлогодних. В январе 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года рост...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 17:09
Ставка 16-17-го купонов бондов Мечела 13-14-й серий - 12,25%
ПАО "Мечел" установило ставку 16-17-го купонов облигаций 13-14-й серий в размере 12,25% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

Компания разместила данные выпуски общим объемом 10 млрд рублей в сентябре 2010 года, в 2015 году выпуски были реструктурированы. В...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 17:04
Закон, дающий МФЦ право напрямую принимать платежи, подписан президентом РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий многофункциональные центры (МФЦ) правом напрямую принимать платежи у населения.

Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволит физическим и юридическим...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 16:56
Реальные доходы россиян в январе не изменились - Росстат
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным Росстата, в январе 2018 г. не изменились по сравнению с январем 2017 г. (без учета единовременной денежной...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 16:56
ООО "Соллерс-Финанс" утвердило программу бондов на сумму до 20 млрд рублей
ООО "Соллерс-Финанс" утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет.

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19 февраля 2018 года 16:55
РСХБ 28 февраля будет собирать заявки инвесторов на бонды объемом не менее 10 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона - 7,4-7,6%
Россельхозбанк (РСХБ) с 11:00 МСК до 16:00 МСК 28 февраля будет принимать заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-05Р объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,4-7,6%...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 16:49
Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов
Президент РФ подписал пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года второго этапа налоговой амнистии. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Три законопроекта о продлении налоговой...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 16:40
Безработица в РФ в январе выросла до 5,2% - Росстат
За январь 2018 года общая численность безработных в России увеличилась на 41 тыс. человек по сравнению с декабрем и составила 3 млн 918 тыс. человек, или 5,2% экономически активного населения, сообщил Росстат.

В декабре, ноябре и октябре прошлого года этот показатель...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 16:37
ВТБ разместил 48,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-254 на 36,2 млрд рублей
9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-254 на 36 млрд 151,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 16:32
Январский рост в обработке в Минэкономразвития объясняются временными факторами
Неожиданно высокие темпы роста в обрабатывающих отраслях промышленности,

В январе обрабатывающие отрасли промышленности РФ показали неожиданно высокие темпы роста - Росстат в январе зачиксировал рос на 4,7% год к году после падения на 2% в декабре. Указанный рост...    читать дальше
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19 февраля 2018 года 16:31
Минфин хочет обязать ВЭБ согласовывать с ним доходность облигаций, размещаемых в рамках "фабрики"
Минфин РФ хочет обязать Внешэкономбанк согласовывать с ним доходность облигаций в рамках фабрики проектного финансирования из-за возможного негативного влияния на рынок гособлигаций превышения доходности таких бумаг над уровнем доходности сопоставимых ОФЗ, следует из...    читать дальше
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