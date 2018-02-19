Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1610,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3222,49 млрд руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 февраля составили по Российской Федерации 1610,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1286,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1549,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1200,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 февраля составили 3222,49 млрд руб. против 3206,83334 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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