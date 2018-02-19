19 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
19 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Декабрь 2017
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Декабрь 2017
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Декабрь 2017
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 февраля 2018 года 17:51
На российском рынке труда в начале 2018 года настроение работников осталось фактически неизменным - с конца 2017 года не произошло каких-либо значимых изменений ни в одном из ключевых параметров, влияющих на совокупный "индекса самочувствия", говорится в исследовании компании... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 17:44
ПАО "Мегафон" завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Компания собирала заявки инвесторов на 3-летние облигации 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 17:38
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 февраля 2018г. составила 2,676 млрд рублей и по сравнению с 1 января 2018 г. увеличилась на 189 млн рублей (7,6%), сообщил Росстат.
Объем просроченной задолженности по... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 17:31
ООО "Держава-платформа" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на бонды прошел с 10:00 МСК до 16:00 МСК 19 февраля.
Техническое размещение... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 17:24
Судно Pioneering Spirit, выполняющее морскую укладку первой нитки газопровода "Турецкий поток", 19 февраля прошло контрольную точку 660-й километр в Черном море недалеко от границы с исключительной экономической зоной Болгарии (пройденный участок находился в коридоре укладки,... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 17:12
Россия в январе этого года увеличила производство сельхозпродукции на 2,5% в годовом сравнении до 167,6 млрд рублей, сообщил Росстат
Темпы роста в этом году оказались выше прошлогодних. В январе 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года рост... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 17:09
ПАО "Мечел" установило ставку 16-17-го купонов облигаций 13-14-й серий в размере 12,25% годовых, говорится в сообщениях эмитента.
Компания разместила данные выпуски общим объемом 10 млрд рублей в сентябре 2010 года, в 2015 году выпуски были реструктурированы. В... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 17:04
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий многофункциональные центры (МФЦ) правом напрямую принимать платежи у населения.
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон позволит физическим и юридическим... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 16:56
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным Росстата, в январе 2018 г. не изменились по сравнению с январем 2017 г. (без учета единовременной денежной... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 16:56
ООО "Соллерс-Финанс" утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет.
... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 16:55
Россельхозбанк (РСХБ) с 11:00 МСК до 16:00 МСК 28 февраля будет принимать заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-05Р объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,4-7,6%... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 16:49
Президент РФ подписал пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года второго этапа налоговой амнистии. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
Три законопроекта о продлении налоговой... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 16:40
За январь 2018 года общая численность безработных в России увеличилась на 41 тыс. человек по сравнению с декабрем и составила 3 млн 918 тыс. человек, или 5,2% экономически активного населения, сообщил Росстат.
В декабре, ноябре и октябре прошлого года этот показатель... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 16:37
9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-254 на 36 млрд 151,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 16:32
Неожиданно высокие темпы роста в обрабатывающих отраслях промышленности,
В январе обрабатывающие отрасли промышленности РФ показали неожиданно высокие темпы роста - Росстат в январе зачиксировал рос на 4,7% год к году после падения на 2% в декабре. Указанный рост... читать дальше
.
19 февраля 2018 года 16:31
Минфин РФ хочет обязать Внешэкономбанк согласовывать с ним доходность облигаций в рамках фабрики проектного финансирования из-за возможного негативного влияния на рынок гособлигаций превышения доходности таких бумаг над уровнем доходности сопоставимых ОФЗ, следует из... читать дальше
.