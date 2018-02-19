ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,3554 руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 56,3554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,64 коп.

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На российском рынке труда в начале 2018 года настроение работников осталось фактически неизменным - с конца 2017 года не произошло каких-либо значимых изменений ни в одном из ключевых параметров, влияющих на совокупный "индекса самочувствия", говорится в исследовании компании... читать дальше

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ПАО "Мегафон" завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания собирала заявки инвесторов на 3-летние облигации 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе... Компания собирала заявки инвесторов на 3-летние облигации 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе... читать дальше

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Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 февраля 2018г. составила 2,676 млрд рублей и по сравнению с 1 января 2018 г. увеличилась на 189 млн рублей (7,6%), сообщил Росстат. Объем просроченной задолженности по... Объем просроченной задолженности по... читать дальше

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ООО "Держава-платформа" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел с 10:00 МСК до 16:00 МСК 19 февраля. Сбор заявок на бонды прошел с 10:00 МСК до 16:00 МСК 19 февраля. Техническое размещение... Техническое размещение... читать дальше

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Судно Pioneering Spirit, выполняющее морскую укладку первой нитки газопровода "Турецкий поток", 19 февраля прошло контрольную точку 660-й километр в Черном море недалеко от границы с исключительной экономической зоной Болгарии (пройденный участок находился в коридоре укладки,... читать дальше

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Россия в январе этого года увеличила производство сельхозпродукции на 2,5% в годовом сравнении до 167,6 млрд рублей, сообщил Росстат Темпы роста в этом году оказались выше прошлогодних. В январе 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года рост... Темпы роста в этом году оказались выше прошлогодних. В январе 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года рост... читать дальше

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ПАО "Мечел" установило ставку 16-17-го купонов облигаций 13-14-й серий в размере 12,25% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Компания разместила данные выпуски общим объемом 10 млрд рублей в сентябре 2010 года, в 2015 году выпуски были реструктурированы. В... Компания разместила данные выпуски общим объемом 10 млрд рублей в сентябре 2010 года, в 2015 году выпуски были реструктурированы. В... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий многофункциональные центры (МФЦ) правом напрямую принимать платежи у населения. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон позволит физическим и юридическим... Закон позволит физическим и юридическим... читать дальше

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Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным Росстата, в январе 2018 г. не изменились по сравнению с январем 2017 г. (без учета единовременной денежной... читать дальше

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ООО "Соллерс-Финанс" утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет. ... ... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) с 11:00 МСК до 16:00 МСК 28 февраля будет принимать заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-05Р объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,4-7,6%... Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,4-7,6%... читать дальше

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Президент РФ подписал пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года второго этапа налоговой амнистии. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации. Три законопроекта о продлении налоговой... Три законопроекта о продлении налоговой... читать дальше

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За январь 2018 года общая численность безработных в России увеличилась на 41 тыс. человек по сравнению с декабрем и составила 3 млн 918 тыс. человек, или 5,2% экономически активного населения, сообщил Росстат. В декабре, ноябре и октябре прошлого года этот показатель... В декабре, ноябре и октябре прошлого года этот показатель... читать дальше

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9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-254 на 36 млрд 151,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Неожиданно высокие темпы роста в обрабатывающих отраслях промышленности, В январе обрабатывающие отрасли промышленности РФ показали неожиданно высокие темпы роста - Росстат в январе зачиксировал рос на 4,7% год к году после падения на 2% в декабре. Указанный рост... В январе обрабатывающие отрасли промышленности РФ показали неожиданно высокие темпы роста - Росстат в январе зачиксировал рос на 4,7% год к году после падения на 2% в декабре. Указанный рост... читать дальше

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Минфин РФ хочет обязать Внешэкономбанк согласовывать с ним доходность облигаций в рамках фабрики проектного финансирования из-за возможного негативного влияния на рынок гособлигаций превышения доходности таких бумаг над уровнем доходности сопоставимых ОФЗ, следует из... читать дальше

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