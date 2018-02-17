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17 февраля 2018 года 09:05
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,6471 руб.
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17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 70,6471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,47 коп.
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17 февраля 2018 года 16:19
Заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран, в частности, в Brexit и каталонский референдум, являются ошибочным стереотипом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой... читать дальше
.17 февраля 2018 года 15:33
Новикомбанк, принадлежащий "Ростеху", не намерен отдавать бизнес в сфере ОПК Промсвязьбанку, на базе которого власти решили сделать опорную кредитную организацию для гособоронзаказа: все и так хорошо работает, считает госкорпорация. "Речи о передаче кредитных... читать дальше
.17 февраля 2018 года 14:17
Более 4,5 млн россиян не могли выехать в прошлом году за рубеж из-за долгов вследствие наложенного приставами временного запрета в качестве меры принудительного взыскания, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). "В течение 2017 года территориальными органами... читать дальше
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Утверждения о том, что 13 человек из коммерческой структуры, расположенной в России, могли подвергнуть опасности США, просто смехотворны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Не являясь специалистом, тем не менее, позволю себе... читать дальше
.17 февраля 2018 года 13:46
Российские лыжницы заняли третье место в женской эстафете (4х5 км), прошедшей в рамках зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Таким образом, они завоевали бронзовые медали. В составе российской команды выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.... читать дальше
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Первый участок Большой кольцевой линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется запустить в ближайшие две недели, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Уже сегодня по первому... читать дальше
.17 февраля 2018 года 12:31
"Магнит" может активизироваться в сфере M&A после прихода ВТБ, но размер потенциальных сделок ограничен
"Магнит" может активизироваться в сфере M&A после прихода ВТБ, но размер потенциальных сделок ограничен - с учетом предельной доли рынка, установленной на уровне 25% для одного игрока, и укрупнения сетей. Для "Магнита" и для российского ритейла в целом более актуальны сделки... читать дальше
.17 февраля 2018 года 12:28
В Москве рассчитывают на принятие проекта "Северный поток - 2" исходя из очевидной экономической выгоды - глава МИД РФ
В Москве рассчитывают, что окончательные решения по проекту "Северный поток - 2" будут приняты, исходя из очевидной экономической выгоды проекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Коммерческая выгода, экономическая выгода абсолютно очевидна. Я уверен, что именно эти... читать дальше
.17 февраля 2018 года 11:48
Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками петербургского Агентства... читать дальше
.17 февраля 2018 года 11:15
Сергей Галицкий встретился с коллективом головного офиса "Магнита" в Краснодаре. В пятницу утром было объявлено о продаже С.Галицким 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ. Бизнесмен покинул пост гендиректора созданной им сети и вскоре покинет ее совет директоров. "Я... читать дальше
.17 февраля 2018 года 10:17
Организационный комитет зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане решил отказаться от практики рукопожатия игроков хоккейных команд на соревнованиях в Южной Корее. "Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!" - говорится в сообщении Федерации хоккея...
.17 февраля 2018 года 10:15
Бизнесмен Роман Абрамович стал одним из российских инвесторов мессенджера Telegram, созданного Павлом Дуровым, сообщили в субботу "Ведомости" со ссылкой на источники. Предположительно, Абрамович вложил в мессенджер $300 млн. Два собеседника газеты утверждают, что он был одним из... читать дальше
.17 февраля 2018 года 09:34
Продажа Сергеем Галицким 29% "Магнита" ВТБ не связана с задолженностью основателя сети или самой компании перед госбанком, сообщил его глава Андрей Костин. "По-моему, никогда не было (долга перед ВТБ у С.Галицкого или "Магнита" - ИФ). Никак не связана (сделка - ИФ) с... читать дальше
.17 февраля 2018 года 09:17
В соревновании фигуристов в мужском одиночном катании в Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект наград за всю историю проведения зимней Олимпиады, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Таким образом, японец Юдзуру Ханю,выигравший золото в субботу, стал...
.17 февраля 2018 года 09:14
Хоккеистки олимпийской команды России завоевали путевку в 1/2 финала зимних Игр-2018. В четвертьфинале соревнования они одержали победу над соперницами над сборной Швейцарии. Результат противостояния - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу россиянок. В полуфинале Россия сыграет с... читать дальше
.17 февраля 2018 года 09:05
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 70,6471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,47 коп.
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