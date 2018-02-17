ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,3554 руб.

17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 56,3554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,64 коп.

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Заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран, в частности, в Brexit и каталонский референдум, являются ошибочным стереотипом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой... читать дальше

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Новикомбанк, принадлежащий "Ростеху", не намерен отдавать бизнес в сфере ОПК Промсвязьбанку, на базе которого власти решили сделать опорную кредитную организацию для гособоронзаказа: все и так хорошо работает, считает госкорпорация. "Речи о передаче кредитных... "Речи о передаче кредитных... читать дальше

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Более 4,5 млн россиян не могли выехать в прошлом году за рубеж из-за долгов вследствие наложенного приставами временного запрета в качестве меры принудительного взыскания, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). "В течение 2017 года территориальными органами... читать дальше

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Утверждения о том, что 13 человек из коммерческой структуры, расположенной в России, могли подвергнуть опасности США, просто смехотворны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Не являясь специалистом, тем не менее, позволю себе... читать дальше

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Российские лыжницы заняли третье место в женской эстафете (4х5 км), прошедшей в рамках зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Таким образом, они завоевали бронзовые медали. В составе российской команды выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.... читать дальше

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Первый участок Большой кольцевой линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется запустить в ближайшие две недели, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Уже сегодня по первому... читать дальше

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"Магнит" может активизироваться в сфере M&A после прихода ВТБ, но размер потенциальных сделок ограничен - с учетом предельной доли рынка, установленной на уровне 25% для одного игрока, и укрупнения сетей. Для "Магнита" и для российского ритейла в целом более актуальны сделки... читать дальше

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В Москве рассчитывают, что окончательные решения по проекту "Северный поток - 2" будут приняты, исходя из очевидной экономической выгоды проекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Коммерческая выгода, экономическая выгода абсолютно очевидна. Я уверен, что именно эти... читать дальше

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Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками петербургского Агентства... читать дальше

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Сергей Галицкий встретился с коллективом головного офиса "Магнита" в Краснодаре. В пятницу утром было объявлено о продаже С.Галицким 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ. Бизнесмен покинул пост гендиректора созданной им сети и вскоре покинет ее совет директоров. В пятницу утром было объявлено о продаже С.Галицким 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ. Бизнесмен покинул пост гендиректора созданной им сети и вскоре покинет ее совет директоров. "Я... "Я... читать дальше

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Организационный комитет зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане решил отказаться от практики рукопожатия игроков хоккейных команд на соревнованиях в Южной Корее. "Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!" - говорится в сообщении Федерации хоккея...

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Бизнесмен Роман Абрамович стал одним из российских инвесторов мессенджера Telegram, созданного Павлом Дуровым, сообщили в субботу "Ведомости" со ссылкой на источники. Предположительно, Абрамович вложил в мессенджер $300 млн. Два собеседника газеты утверждают, что он был одним из... читать дальше

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Продажа Сергеем Галицким 29% "Магнита" ВТБ не связана с задолженностью основателя сети или самой компании перед госбанком, сообщил его глава Андрей Костин. "По-моему, никогда не было (долга перед ВТБ у С.Галицкого или "Магнита" - ИФ). Никак не связана (сделка - ИФ) с... "По-моему, никогда не было (долга перед ВТБ у С.Галицкого или "Магнита" - ИФ). Никак не связана (сделка - ИФ) с... читать дальше

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В соревновании фигуристов в мужском одиночном катании в Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект наград за всю историю проведения зимней Олимпиады, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Таким образом, японец Юдзуру Ханю,выигравший золото в субботу, стал...

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Хоккеистки олимпийской команды России завоевали путевку в 1/2 финала зимних Игр-2018. В четвертьфинале соревнования они одержали победу над соперницами над сборной Швейцарии. Результат противостояния - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу россиянок. В полуфинале Россия сыграет с... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 70,6471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,47 коп.

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