Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9727 руб.

16 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9727 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,941 руб., максимальный - 8,9919 руб. Было заключено 39 сделок. Объем торгов составил 57,57 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,941 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.