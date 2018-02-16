16 февраля 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
16 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.02 по 25.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|19.02.2018
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Декабрь 2017
|19.02.2018
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Декабрь 2017
|19.02.2018
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Декабрь 2017
|20.02.2018
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Январь 2018
|20.02.2018
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Февраль 2018
|20.02.2018
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Февраль 2018
|20.02.2018
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Декабрь 2017
|20.02.2018
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2018
|21.02.2018
|12:30
|Безработица в Великобритании
|Январь 2018
|21.02.2018
|12:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Декабрь 2017
|21.02.2018
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Январь 2018
|22.02.2018
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Январь 2018
|22.02.2018
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Февраль 2018
|22.02.2018
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Февраль 2018
|22.02.2018
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Декабрь 2017
|22.02.2018
|12:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2017
|22.02.2018
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Январь 2018
|22.02.2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 февраля
|22.02.2018
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Декабрь 2017
|22.02.2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 февраля
|22.02.2018
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Январь 2018
|22.02.2018
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 февраля
|23.02.2018
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2017
|23.02.2018
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Январь 2018
|23.02.2018
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Январь 2018
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 февраля 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,18 пункта (0,449%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2255,27 пункта.
Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 19:31
Внешэкономбанк утвердил три выпуска краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К008 - ПБО-001Р-К010 общим объемом 53,9 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.
Объем выпуска ПБО-001Р-К008 составит 13 млрд 939,999 млн рублей. Срок обращения 29 дней.... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 25236,276 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 126,055 млрд руб., или на...
.
16 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2938 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3663 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9727 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,941 руб., максимальный - 8,9919... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4739 руб.
Минимальный курс евро составил 69,92 руб.,... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 18:57
Рынок акций РФ растерял "бычий" настрой из-за фиксации прибыли игроками в конце недели и завершил торги разнонаправленно.
В Азии в пятницу рынки показали смешанную динамику (Япония выросла на 1,1%), значительное число торговых площадок были закрыты в связи с... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 18:48
Индекс потребительского доверия в США в феврале 2018 года подскочил с 95,7 пункта в январе до 99,9 пункта - максимального уровня с октября прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета.
Февральское значение индекса является вторым из... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 18:40
Американские фондовые индексы, открывшие торги в пятницу снижением, перешли к росту в ходе сессии. Таким образом, подъем рынка отмечается по итогам шестой сессии подряд.
По данным на закрытие рынка в четверг, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 прибавили более 4% с... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 18:36
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 70 руб. впервые со 2 февраля, доллар торгуется выше 56 руб.
Курс евро в 18:12 мск составил 69,97 руб., опустившись на 55 коп. к уровню закрытия предыдущего дня и на 70 коп. ниже курса,... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 18:29
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу "Московская биржа") на уровне "BBB-", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз изменения... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 18:24
Россия в 2018 году способна выйти на первое место в мире по объему экспорта пшеницы и увеличить долю на мировых рынках кукурузы и ячменя, считает заместитель директора новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Татьяна Ковтун.
"У России в 2018 году есть... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:55
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 711 тыс. 599 облигации серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 14,23% выпуска на 711,59 млн... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:52
Методы идентификации личности в рамках услуг на веб-ресурсе ФНС в будущем могут пополниться анализом голоса, лица и дактилоскопией, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. "Мы изучаем возможности идентифицировать персону без удостоверяющего центра и определять личность по... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:41
Альфа-банк установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии БО-40 объемом 10 млрд рублей в размере 7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставка 2-6-го купонов... читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:40
Московская биржа" 16 февраля зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Инфовотч" (InfoWatch) серии 001P объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен номер 4-59384-H-001P-02E
В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... читать дальше
.