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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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16 февраля 2018 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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16 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.02 по 25.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
19.02.2018 12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Декабрь 2017
19.02.2018 12:00 Баланс счета текущих операций Италии Декабрь 2017
19.02.2018 13:00 Объем строительства в еврозоне Декабрь 2017
20.02.2018 10:00 Цены производителей в Германии Январь 2018
20.02.2018 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Февраль 2018
20.02.2018 13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Февраль 2018
20.02.2018 16:30 Оптовые продажи в Канаде Декабрь 2017
20.02.2018 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Февраль 2018
21.02.2018 12:30 Безработица в Великобритании Январь 2018
21.02.2018 12:30 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Декабрь 2017
21.02.2018 18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Январь 2018
22.02.2018 10:45 Изменение потребительских цен во Франции Январь 2018
22.02.2018 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Февраль 2018
22.02.2018 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Февраль 2018
22.02.2018 12:00 Объем промышленных заказов в Италии Декабрь 2017
22.02.2018 12:30 Пересмотренная предварительная оценка ВВП Великобритании IV квартал 2017
22.02.2018 13:00 Изменение потребительских цен в Италии Январь 2018
22.02.2018 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 11 по 17 февраля
22.02.2018 16:30 Объемы розничных продаж в Канаде Декабрь 2017
22.02.2018 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 04 по 10 февраля
22.02.2018 18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Январь 2018
22.02.2018 19:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 10 по 16 февраля
23.02.2018 10:00 Изменение ВВП Германии IV квартал 2017
23.02.2018 13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Январь 2018
23.02.2018 16:30 Изменение потребительских цен в Канаде Январь 2018

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В рамках программы бумаги могут размещаться на срок...    читать дальше
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