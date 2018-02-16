Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

16 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.02 по 25.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,18 пункта (0,449%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2255,27 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию... читать дальше

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Внешэкономбанк утвердил три выпуска краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К008 - ПБО-001Р-К010 общим объемом 53,9 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем выпуска ПБО-001Р-К008 составит 13 млрд 939,999 млн рублей. Срок обращения 29 дней.... Объем выпуска ПБО-001Р-К008 составит 13 млрд 939,999 млн рублей. Срок обращения 29 дней.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 25236,276 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 126,055 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2938 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3663 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9727 руб. Минимальный курс юаня составил 8,941 руб., максимальный - 8,9919... Минимальный курс юаня составил 8,941 руб., максимальный - 8,9919... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4739 руб. Минимальный курс евро составил 69,92 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,92 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ растерял "бычий" настрой из-за фиксации прибыли игроками в конце недели и завершил торги разнонаправленно. В Азии в пятницу рынки показали смешанную динамику (Япония выросла на 1,1%), значительное число торговых площадок были закрыты в связи с... В Азии в пятницу рынки показали смешанную динамику (Япония выросла на 1,1%), значительное число торговых площадок были закрыты в связи с... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале 2018 года подскочил с 95,7 пункта в январе до 99,9 пункта - максимального уровня с октября прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Февральское значение индекса является вторым из... Февральское значение индекса является вторым из... читать дальше

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Американские фондовые индексы, открывшие торги в пятницу снижением, перешли к росту в ходе сессии. Таким образом, подъем рынка отмечается по итогам шестой сессии подряд. По данным на закрытие рынка в четверг, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 прибавили более 4% с... По данным на закрытие рынка в четверг, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 прибавили более 4% с... читать дальше

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Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 70 руб. впервые со 2 февраля, доллар торгуется выше 56 руб. Курс евро в 18:12 мск составил 69,97 руб., опустившись на 55 коп. к уровню закрытия предыдущего дня и на 70 коп. ниже курса,... Курс евро в 18:12 мск составил 69,97 руб., опустившись на 55 коп. к уровню закрытия предыдущего дня и на 70 коп. ниже курса,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу "Московская биржа") на уровне "BBB-", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз изменения... читать дальше

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Россия в 2018 году способна выйти на первое место в мире по объему экспорта пшеницы и увеличить долю на мировых рынках кукурузы и ячменя, считает заместитель директора новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Татьяна Ковтун. "У России в 2018 году есть... "У России в 2018 году есть... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 711 тыс. 599 облигации серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 14,23% выпуска на 711,59 млн... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 14,23% выпуска на 711,59 млн... читать дальше

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Методы идентификации личности в рамках услуг на веб-ресурсе ФНС в будущем могут пополниться анализом голоса, лица и дактилоскопией, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. "Мы изучаем возможности идентифицировать персону без удостоверяющего центра и определять личность по... читать дальше

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Альфа-банк установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии БО-40 объемом 10 млрд рублей в размере 7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставка 2-6-го купонов... Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставка 2-6-го купонов... читать дальше

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Московская биржа" 16 февраля зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Инфовотч" (InfoWatch) серии 001P объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен номер 4-59384-H-001P-02E Программе присвоен номер 4-59384-H-001P-02E В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... читать дальше

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