.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 56,3554 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе выросло на 2,9%
В январе промпроизводство в РФ, по данным Росстата, выросло на 2,9% после двух месяцев падения. При этом аналитики ожидали снижение показателя на 0,1%. Рост промпроизводства со снятой сезонностью ускорился до 2,4%
 
При повышении пенсионного возраста пенсии за 6 лет вырастут на треть - Кудрин
Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал амбициозными показатели, заложенные правительством в стратегии пенсионного развития - 25 тысяч рублей в сегодняшних ценах, отметив, что реальный...
 
Биометрию смогу использовать некредитные финорганизации
В 2019 году доступ к единой биометрической системе (ЕБС) получат некредитные финансовые организации - микро финансовые, страховые и управляющие компании (СК, УК), негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом "Известиям" рассказал источник,...
 
Туроператоры все чаще выбирают регулярные рейсы
Сокращение в России количества чартерных авиаперевозчиков и ужесточение требований к ним привело к тому, что туроператоры все чаще отдают предпочтение регулярным рейсам. Так, доля регулярной перевозки в составе туристических пакетов за 6 лет выросла...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 февраля 2018 года 12:34

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 56,3554 руб.

 0
16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 56,3554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,64 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
16 февраля 2018 года 17:41
Альфа-банк установил ставку 1-го купона по бондам на 10 млрд руб. в размере 7,35%
Альфа-банк установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии БО-40 объемом 10 млрд рублей в размере 7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставка 2-6-го купонов...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:40
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Инфовотч" на 5 млрд рублей
Московская биржа" 16 февраля зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Инфовотч" (InfoWatch) серии 001P объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен номер 4-59384-H-001P-02E

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:35
Германия расценивает строительство "Северного потока 2" как экономический проект - Меркель
Германия расценивает строительство газопровода "Северный поток 2" в качестве экономического проекта, и не считает, что он представляет собой угрозу для диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюзе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В ходе совместного...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:30
Мосбиржа зарегистрировала бонды НПК серии ПБО-01 на 5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,3448 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3448 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,23 руб.,...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:26
Мосбиржа зарегистрировала бонды РЖД на 20 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ОАО "РЖД" серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-65045-D-001P.

Сбор...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:23
Прибыль страховщиков в январе-сентябре 2017 года сократилась на 17,4% - ЦБ РФ
Совокупная прибыль российских страховых компаний по итогам 9 месяцев 2017 года сократилась на 17,4% по сравнению с тремя кварталами 2016 года, до 108,1 млрд рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей страховщиков", подготовленном Банком России.

Собственные...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 19.02 по 25.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:14
Банк "Центр-инвест" выкупил по оферте 12,47% выпуска бондов БО-001Р-02 на 7,5 млн руб.
Банк "Центр-инвест" в рамках оферты приобрел 7,5 тыс. облигаций серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинала, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Объем выпуска составляет 60 тыс. 112 облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 12,47%...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:06
Рост новостроек в США в январе превысил ожидания
Число домов, строительство которых было начато в США в январе, увеличилось на 9,7% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,326 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Согласно уточненным данным, в декабре...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 19 по 26 февраля
В понедельник, 19 февраля, в США праздник - День рождения Джорджа Вашингтона.

В пятницу, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества.

.

.

Это автоматическое сообщение.
.
16 февраля 2018 года 16:54
Промпроизводство в Белоруссии в январе увеличилось почти на 10%
В январе 2018 года объем производства промышленной продукции в Белоруссии вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил в текущих ценах 8,7 млрд белорусских рублей, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

По...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:51
ЦБ РФ 20 февраля доразместит 6-й выпуск КОБР на 248,82 млрд рублей
Банк России 20 февраля проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 4-06-22BR1-7 на 248,82 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

Размещение 6-го выпуска на 400 млрд рублей прошло 13 февраля. Длительность купонного периода - 92 дня,...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:45
Запасы углеводородов "ЛУКОЙЛа" по SEC составили 16 млрд барр. н.э.
Доказанные запасы углеводородов "ЛУКОЙЛа" по классификации SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента, из которых 75% приходятся на нефть, говорится в сообщении компании. Обеспеченность...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:37
Квартальный убыток Coca-Cola составил $2,75 млн
Чистый убыток американской Coca-Cola Co., крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков, в 4-м квартале 2017 года составил $2,75 млн, или $0,65 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $550 млн, или $0,13 на акцию, за аналогичный период годом...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.