Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 139,9 млрд руб.

16 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 139,9 млрд руб.

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Альфа-банк установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии БО-40 объемом 10 млрд рублей в размере 7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставка 2-6-го купонов... Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставка 2-6-го купонов... читать дальше

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Московская биржа" 16 февраля зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Инфовотч" (InfoWatch) серии 001P объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен номер 4-59384-H-001P-02E Программе присвоен номер 4-59384-H-001P-02E В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... читать дальше

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Германия расценивает строительство газопровода "Северный поток 2" в качестве экономического проекта, и не считает, что он представляет собой угрозу для диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюзе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе совместного... В ходе совместного... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный... Выпуску присвоен идентификационный... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3448 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,23 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,23 руб.,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ОАО "РЖД" серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-65045-D-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-65045-D-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Совокупная прибыль российских страховых компаний по итогам 9 месяцев 2017 года сократилась на 17,4% по сравнению с тремя кварталами 2016 года, до 108,1 млрд рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей страховщиков", подготовленном Банком России. Собственные... Собственные... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 19.02 по 25.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Банк "Центр-инвест" в рамках оферты приобрел 7,5 тыс. облигаций серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинала, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Объем выпуска составляет 60 тыс. 112 облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 12,47%... Объем выпуска составляет 60 тыс. 112 облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 12,47%... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в январе, увеличилось на 9,7% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,326 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно уточненным данным, в декабре... Согласно уточненным данным, в декабре... читать дальше

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В понедельник, 19 февраля, в США праздник - День рождения Джорджа Вашингтона. В пятницу, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества. В пятницу, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В январе 2018 года объем производства промышленной продукции в Белоруссии вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил в текущих ценах 8,7 млрд белорусских рублей, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат). По... По... читать дальше

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Банк России 20 февраля проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 4-06-22BR1-7 на 248,82 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Размещение 6-го выпуска на 400 млрд рублей прошло 13 февраля. Длительность купонного периода - 92 дня,... Размещение 6-го выпуска на 400 млрд рублей прошло 13 февраля. Длительность купонного периода - 92 дня,... читать дальше

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Доказанные запасы углеводородов "ЛУКОЙЛа" по классификации SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента, из которых 75% приходятся на нефть, говорится в сообщении компании. Обеспеченность... читать дальше

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Чистый убыток американской Coca-Cola Co., крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков, в 4-м квартале 2017 года составил $2,75 млн, или $0,65 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $550 млн, или $0,13 на акцию, за аналогичный период годом... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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