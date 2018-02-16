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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 139,9 млрд руб.
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16 февраля 2018 года 10:42
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 139,9 млрд руб.
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16 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 139,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 158,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.16 февраля 2018 года 17:40
Московская биржа" 16 февраля зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Инфовотч" (InfoWatch) серии 001P объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен номер 4-59384-H-001P-02E В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... читать дальше
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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ОАО "РЖД" серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-65045-D-001P. Сбор... читать дальше
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Совокупная прибыль российских страховых компаний по итогам 9 месяцев 2017 года сократилась на 17,4% по сравнению с тремя кварталами 2016 года, до 108,1 млрд рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей страховщиков", подготовленном Банком России. Собственные... читать дальше
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Число домов, строительство которых было начато в США в январе, увеличилось на 9,7% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,326 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно уточненным данным, в декабре... читать дальше
.16 февраля 2018 года 17:00
В понедельник, 19 февраля, в США праздник - День рождения Джорджа Вашингтона. В пятницу, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества. . . Это автоматическое сообщение.
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.16 февраля 2018 года 16:45
Доказанные запасы углеводородов "ЛУКОЙЛа" по классификации SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента, из которых 75% приходятся на нефть, говорится в сообщении компании. Обеспеченность... читать дальше
.16 февраля 2018 года 16:37
Чистый убыток американской Coca-Cola Co., крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков, в 4-м квартале 2017 года составил $2,75 млн, или $0,65 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $550 млн, или $0,13 на акцию, за аналогичный период годом... читать дальше
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