Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0074 руб.

15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 849 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0074 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9925 руб., максимальный - 9,0379 руб. Было заключено 122 сделки. Объем торгов составил 152,22 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0029 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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