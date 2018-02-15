Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6568 руб.

15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8781 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6568 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,46 руб., максимальный - 56,875 руб. Было заключено 13760 сделок. Объем торгов составил 70409,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,6575 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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