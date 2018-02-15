ЦБ РФ установил курс евро с 16 февраля в размере 70,6718 руб.

15 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 70,6718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,11 коп.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на брифинге в четверг, что Минфин РФ не планирует в текущем году сокращать объем заимствований, несмотря на профицит бюджета. "Мы заимствования не будем сокращать, потому что мы одновременно будем, как и в прошлом году,... "Мы заимствования не будем сокращать, потому что мы одновременно будем, как и в прошлом году,... читать дальше

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Премьер России Дмитрий Медведев выступает за цифровизацию взаимодействия бизнеса и государства, считает, что это исключит возможность давления недобросовестных чиновников на предпринимателей. Выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи,... Выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи,... читать дальше

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В Минфине РФ считают нецелесообразным менять каким-либо образом НДФЛ и имущественные налоги для физлиц, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Наша позиция (окончательное решение будет приниматься в правительстве и президентом), но с точки зрения налогов на... "Наша позиция (окончательное решение будет приниматься в правительстве и президентом), но с точки зрения налогов на... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Мегафон" серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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В пятницу, 16 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3265,46 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В пятницу, 16 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,55 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 16 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что государство не должно поддерживать неоправданную конкуренцию в регионах путем создания аналогичных производств в соседних субъектах при отсутствии реального спроса. Выступая в четверг на пленарном заседании Российского... Выступая в четверг на пленарном заседании Российского... читать дальше

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Выручка "Яндекса" по US GAAP в 4-м квартале 2017 года выросла на 26% и составила 27,860 млрд рублей по сравнению с 22,119 млрд руб. в 4-м квартале 2016 года, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 39% - до 9,293 млрд рублей.... Скорректированный показатель EBITDA вырос на 39% - до 9,293 млрд рублей.... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) отложило размещение долларовых еврооблигаций, поскольку рассчитывало на меньшую ставку, сообщил "Интерфаксу" министр транспорта РФ Максим Соколов. "Хотим получить более выгодные условия. Та динамика, которая... "Хотим получить более выгодные условия. Та динамика, которая... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,707 руб. Минимальный курс евро составил 70,5 руб., максимальный - 70,93... Минимальный курс евро составил 70,5 руб., максимальный - 70,93... читать дальше

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Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, поддержал идеологию "бюджетного маневра", который сейчас обсуждают эксперты и чиновники. "Бюджетные инвестиции надо увеличивать. И, прежде всего - в человека. Нам нужны современная... "Бюджетные инвестиции надо увеличивать. И, прежде всего - в человека. Нам нужны современная... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2463,01 (-0,95) руб./грамм; на серебро - 30,17 (-0,58) руб./грамм; на платину - 1828,56 (+27) руб./грамм; на палладий - 1855,86 (+24,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Нефть, демонстрировавшая с утра активный рост, днем изменяется разнонаправленно на фоне неопределенных перспектив нефтяного рынка. Слабость доллара и меньший прирост нефтяных запасов в США, чем ожидалось, поддерживают рост WTI. Слабость доллара и меньший прирост нефтяных запасов в США, чем ожидалось, поддерживают рост WTI. Цена апрельских фьючерсов на... Цена апрельских фьючерсов на... читать дальше

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Объем выпуска ОФЗ для населения в текущем году может быть увеличен, несмотря на то, что спрос на этот инструмент сейчас невысок. "Хороший пример инструментов долгосрочного инвестирования - выпуск ОФЗ для физлиц. Их продажа стартовала весной прошлого года. Первая же... "Хороший пример инструментов долгосрочного инвестирования - выпуск ОФЗ для физлиц. Их продажа стартовала весной прошлого года. Первая же... читать дальше

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ПАО "Транснефть" снова снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-09 объемом 15 млрд рублей - теперь до 7,2-7,3% годовых с 7,3-7,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на... Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на... читать дальше

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