15 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Декабрь 2017
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Декабрь 2017
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 февраля
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Январь 2018
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Февраль 2018
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Февраль 2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 января по 03 февраля
|17:15
|Промышленное производство в США
|Январь 2018
Это автоматическое сообщение.
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15 февраля 2018 года 15:45
Премьер России Дмитрий Медведев выступает за цифровизацию взаимодействия бизнеса и государства, считает, что это исключит возможность давления недобросовестных чиновников на предпринимателей.
Выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи,... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:37
В Минфине РФ считают нецелесообразным менять каким-либо образом НДФЛ и имущественные налоги для физлиц, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Наша позиция (окончательное решение будет приниматься в правительстве и президентом), но с точки зрения налогов на... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:36
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Мегафон" серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:30
В пятницу, 16 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3265,46 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:30
В пятницу, 16 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,55 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 февраля 2018 года 15:30
В пятницу, 16 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:29
Премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что государство не должно поддерживать неоправданную конкуренцию в регионах путем создания аналогичных производств в соседних субъектах при отсутствии реального спроса.
Выступая в четверг на пленарном заседании Российского... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:22
Выручка "Яндекса" по US GAAP в 4-м квартале 2017 года выросла на 26% и составила 27,860 млрд рублей по сравнению с 22,119 млрд руб. в 4-м квартале 2016 года, говорится в сообщении компании.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 39% - до 9,293 млрд рублей.... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:16
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) отложило размещение долларовых еврооблигаций, поскольку рассчитывало на меньшую ставку, сообщил "Интерфаксу" министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Хотим получить более выгодные условия. Та динамика, которая... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,707 руб.
Минимальный курс евро составил 70,5 руб., максимальный - 70,93... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:07
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, поддержал идеологию "бюджетного маневра", который сейчас обсуждают эксперты и чиновники.
"Бюджетные инвестиции надо увеличивать. И, прежде всего - в человека. Нам нужны современная... читать дальше
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15 февраля 2018 года 15:06
ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2463,01 (-0,95) руб./грамм; на серебро - 30,17 (-0,58) руб./грамм; на платину - 1828,56 (+27) руб./грамм; на палладий - 1855,86 (+24,67) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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15 февраля 2018 года 15:00
Нефть, демонстрировавшая с утра активный рост, днем изменяется разнонаправленно на фоне неопределенных перспектив нефтяного рынка.
Слабость доллара и меньший прирост нефтяных запасов в США, чем ожидалось, поддерживают рост WTI.
Цена апрельских фьючерсов на... читать дальше
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15 февраля 2018 года 14:49
Объем выпуска ОФЗ для населения в текущем году может быть увеличен, несмотря на то, что спрос на этот инструмент сейчас невысок.
"Хороший пример инструментов долгосрочного инвестирования - выпуск ОФЗ для физлиц. Их продажа стартовала весной прошлого года. Первая же... читать дальше
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15 февраля 2018 года 14:47
ПАО "Транснефть" снова снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-09 объемом 15 млрд рублей - теперь до 7,2-7,3% годовых с 7,3-7,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на... читать дальше
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15 февраля 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,93 пункта (0,794%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2280,27 (+0,99%) пункта,... читать дальше
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