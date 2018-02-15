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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,5899 руб.
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Инфляция в январе в РФ составила 0,3%
В январе инфляция в РФ замедлилась до 0,3% после 0,4% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 2,2%
 
Доллар снизился на 18 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 18,02 коп. - до...
 
Минобрнауки готовит реформу техникумов и колледжей
Минобрнауки готовит масштабную реформу техникумов и колледжей. Проект реформы системы среднего профобразования (СПО) создан по итогам мониторинга состояния колледжей в регионах страны. Главная проблема, которая была выявлена, — серьезно устаревшая...
 
Долги до 100 тысяч можно будет взыскать без приставов
Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, повышающего до 100 тысяч рублей планку долга, когда исполнительный лист можно принести на работу должника, минуя судебных приставов, пишет "Российская газета". Сегодня...
 
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15 февраля 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,5899 руб.

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15 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 57,5899 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,02 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
14 февраля 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 14 февраля растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,32 пункта (0,325%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2257,95 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 19:25
ВЭБ-лизинг приобрел по оферте 19,4% облигаций БО-04 на 969,5 млн рублей
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 969 тыс. 563 облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 19,39% выпуска на 969,5 млн рублей....    читать дальше
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14 февраля 2018 года 19:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 февраля выросла на 0,27% и составила 25131,465 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25131,465 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,538 млрд руб., или на...
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14 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,525 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,525 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,0145 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2854 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0145 руб.

Минимальный курс евро составил 70,7 руб.,...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0947 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0947 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,048 руб., максимальный - 9,1138...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 19:05
Проблемы американского холдинга MetLife с пенсионными выплатами длились четверть века и затронули 13,5 тыс. клиентов
Американский страховой и пенсионный холдинг MetLife Inc. последние 25 лет оставлял 13,5 тыс. клиентов (2% от всей клиентской базы) без ежемесячной доплаты к пенсии из-за ошибки в записях, пишет The Wall Street Journal.

Компания впервые раскрыла точное число затронутых...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 19:00
"Газпром Капитал" 20 февраля откроет книгу заявок на бонды объемом 30 млрд руб., ориентир ставки купона - 7,3-7,4%
ООО "Газпром Капитал" 20 февраля будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен для всех серий на уровне 7,3-7,4%...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 18:58
Индекс МосБиржи повысился на 0,3%, индекс РТС - на 1,5%
Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, и завершил торги в среду на позитиве.

Фондовые индикаторы Европы преимущественно демонстрировали повышательный тренд в среду.

Рынки акций АТР завершили день разнонаправленным движением, Япония в...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 18:51
"МосБиржа" почти на четверть увеличила выплаты членам правления в 2017 году
В 2017 году "Московская биржа" увеличила вознаграждение членам правления на 24% - до 331,3 млн рублей, следует из отчета эмитента по итогам 4-го квартала.

Около 45% от всех выплат правлению, или 150,4 млн рублей, составила заработная плата, 53%, или 174,5 млн рублей, -...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 18:43
Новак: у России нет задачи бежать первой на рынке нефти
Перед Россией не стоит задача бежать самой первой на мировом рынке нефти, сказал глава Минэнерго страны Александр Новак, комментируя прогнозы о том, что в 2018 году США может занять первое место по добыче нефти в мире.

"Вы так сильно следите, кто кого обгонит, мы не...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 18:35
Годовая чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ упала в 9 раз
По итогам 2017 года чистая прибыль АК "АЛРОСА" по РСБУ упала в 8,7 раза - до 16,854 млрд рублей, следует из документов компании.

Падение вызвано переоценкой инвестиций в акции "АЛРОСА-Нюрба", в которой компания контролирует 87,5% акций. Котировки компании резко упали в...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 2 февраля по 9 февраля на 1841 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3599 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1841 тыс. баррелей - до 422,095 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 3599 тыс. баррелей и составили 249,073 млн...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 18:28
"Автотор" в этом году планирует увеличить производство автомобилей на 30-45%
В этом году группа компаний "Автотор" планирует увеличить производство автомобилей на 30-45% по сравнению с 2017 годом, сообщил в среду журналистам председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов.

"В начале января мы сообщали, что на 10% увеличим...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 18:19
Один из крупнейших банков Индии обнаружил мошенничество на $1,8 млрд
Второй по величине госбанк Индии по объему активов - Punjab National Bank - выявил мошеннические транзакции на $1,77 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Из-за этой новости акции банка подешевели в среду на 7,2%, поскольку инвесторы опасаются, что потери ухудшат его...    читать дальше
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14 февраля 2018 года 18:10
"Росатом" намерен участвовать в тендере на строительство двух атомных блоков в Саудовской Аравии
ГК "Росатом" подала заявку на участие в тендере на строительство двух атомных блоков в Саудовской Аравии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам по итогам заседания рабочей группы представителей двух стран.

"Сегодня мы затронули вопрос, касающийся...    читать дальше
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