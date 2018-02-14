Запасы нефти в США выросли за период с 2 февраля по 9 февраля на 1841 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3599 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3100 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1800 тыс. баррелей и стабильности запасов дистиллятов.

Товарные запасы бензина повысились на 3599 тыс. баррелей и составили 249,073 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

14 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1841 тыс. баррелей - до 422,095 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,32 пункта (0,325%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2257,95 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 969 тыс. 563 облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 19,39% выпуска на 969,5 млн рублей.... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 19,39% выпуска на 969,5 млн рублей.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25131,465 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,538 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,525 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2854 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0145 руб. Минимальный курс евро составил 70,7 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,7 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0947 руб. Минимальный курс юаня составил 9,048 руб., максимальный - 9,1138... Минимальный курс юаня составил 9,048 руб., максимальный - 9,1138... читать дальше

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Американский страховой и пенсионный холдинг MetLife Inc. последние 25 лет оставлял 13,5 тыс. клиентов (2% от всей клиентской базы) без ежемесячной доплаты к пенсии из-за ошибки в записях, пишет The Wall Street Journal. Компания впервые раскрыла точное число затронутых... Компания впервые раскрыла точное число затронутых... читать дальше

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ООО "Газпром Капитал" 20 февраля будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен для всех серий на уровне 7,3-7,4%... Ориентир ставки 1-го купона установлен для всех серий на уровне 7,3-7,4%... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, и завершил торги в среду на позитиве. Фондовые индикаторы Европы преимущественно демонстрировали повышательный тренд в среду. Фондовые индикаторы Европы преимущественно демонстрировали повышательный тренд в среду. Рынки акций АТР завершили день разнонаправленным движением, Япония в... Рынки акций АТР завершили день разнонаправленным движением, Япония в... читать дальше

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В 2017 году "Московская биржа" увеличила вознаграждение членам правления на 24% - до 331,3 млн рублей, следует из отчета эмитента по итогам 4-го квартала. Около 45% от всех выплат правлению, или 150,4 млн рублей, составила заработная плата, 53%, или 174,5 млн рублей, -... Около 45% от всех выплат правлению, или 150,4 млн рублей, составила заработная плата, 53%, или 174,5 млн рублей, -... читать дальше

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Перед Россией не стоит задача бежать самой первой на мировом рынке нефти, сказал глава Минэнерго страны Александр Новак, комментируя прогнозы о том, что в 2018 году США может занять первое место по добыче нефти в мире. "Вы так сильно следите, кто кого обгонит, мы не... "Вы так сильно следите, кто кого обгонит, мы не... читать дальше

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По итогам 2017 года чистая прибыль АК "АЛРОСА" по РСБУ упала в 8,7 раза - до 16,854 млрд рублей, следует из документов компании. Падение вызвано переоценкой инвестиций в акции "АЛРОСА-Нюрба", в которой компания контролирует 87,5% акций. Котировки компании резко упали в... Падение вызвано переоценкой инвестиций в акции "АЛРОСА-Нюрба", в которой компания контролирует 87,5% акций. Котировки компании резко упали в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1841 тыс. баррелей - до 422,095 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3599 тыс. баррелей и составили 249,073 млн... Товарные запасы бензина повысились на 3599 тыс. баррелей и составили 249,073 млн... читать дальше

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В этом году группа компаний "Автотор" планирует увеличить производство автомобилей на 30-45% по сравнению с 2017 годом, сообщил в среду журналистам председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов. "В начале января мы сообщали, что на 10% увеличим... "В начале января мы сообщали, что на 10% увеличим... читать дальше

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Второй по величине госбанк Индии по объему активов - Punjab National Bank - выявил мошеннические транзакции на $1,77 млрд, пишет The Wall Street Journal. Из-за этой новости акции банка подешевели в среду на 7,2%, поскольку инвесторы опасаются, что потери ухудшат его... Из-за этой новости акции банка подешевели в среду на 7,2%, поскольку инвесторы опасаются, что потери ухудшат его... читать дальше

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ГК "Росатом" подала заявку на участие в тендере на строительство двух атомных блоков в Саудовской Аравии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам по итогам заседания рабочей группы представителей двух стран. "Сегодня мы затронули вопрос, касающийся... "Сегодня мы затронули вопрос, касающийся... читать дальше

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