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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 2 февраля по 9 февраля на 1841 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3599 тыс. баррелей
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14 февраля 2018 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 2 февраля по 9 февраля на 1841 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3599 тыс. баррелей
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14 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1841 тыс. баррелей - до 422,095 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3599 тыс. баррелей и составили 249,073 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 459 тыс. баррелей, достигнув 141,367 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3100 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1800 тыс. баррелей и стабильности запасов дистиллятов. Это автоматическое сообщение.
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1841 тыс. баррелей - до 422,095 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3599 тыс. баррелей и составили 249,073 млн... читать дальше
.14 февраля 2018 года 18:28
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