Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,5331 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5331 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,275 руб., максимальный - 57,785 руб. Было заключено 13979 сделок. Объем торгов составил 77117,33 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,6725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.