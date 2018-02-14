Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,1255 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1255 руб.

Минимальный курс евро составил 70,715 руб., максимальный - 71,3325 руб. Было заключено 3063 сделки. Объем торгов составил 15710,28 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,7575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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