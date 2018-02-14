Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2117,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3065,31 млрд руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 февраля составили по Российской Федерации 2117,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1740,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2106,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1704,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 февраля составили 3065,31 млрд руб. против 3071,20667 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.