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14 февраля 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,167 руб.
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14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 71,167 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,80 коп.
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14 февраля 2018 года 15:43
Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий очередность направления средств заемщика при оплате за потребительский кредит. По действующему законодательству, в том случае, если средств заемщика недостаточно для погашения кредита,... читать дальше
.14 февраля 2018 года 15:35
Возможное введение торговых санкций США против Китая причинит ущерб глобальной экономике, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Любые односторонние действия и протекционизм ухудшат состояние глобальной экономики и помешают ее восстановлению", - приводят западные СМИ... читать дальше
.14 февраля 2018 года 15:30
В четверг, 15 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3824,83 млн руб.
В четверг, 15 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3824,83 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.14 февраля 2018 года 15:30
В четверг, 15 февраля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 88619,98 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.14 февраля 2018 года 15:24
Египет сегодня разместил три транша долларовых евробондов со сроками обращения 5, 10 и 30 лет в общей сложности на $4 млрд, пишет Financial Times. Средневзвешенная доходность при размещении 30-летних бумаг на $1,5 млрд составила 7,903%. Египетские евробонды на 5 и 10... читать дальше
.14 февраля 2018 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1255 руб. Минимальный курс евро составил 70,715 руб., максимальный -... читать дальше
.14 февраля 2018 года 15:13
В ходе торгов в среду цены на нефть снижаются в направлении минимумов за 7 недель на сигналах о том, что товарные запасы нефти в США выросли третью неделю подряд. Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 потерял $0,19 (0,30%) и составил... читать дальше
.14 февраля 2018 года 15:09
В 4-м квартале китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил чистую прибыль почти на 1% - до 4,159 млрд юаней ($639 млн) против 4,129 млрд юаней за аналогичный период 2016 года. В расчете на ADR чистая прибыль выросла октябре-декабре до 12,38 юаня с 11,4 юаня, скорректированная... читать дальше
.14 февраля 2018 года 15:02
ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2463,96 (-5,2) руб./грамм; на серебро - 30,75 (+0,24) руб./грамм; на платину - 1801,56 (-1,93) руб./грамм; на палладий - 1831,19 (-3,87) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.14 февраля 2018 года 15:01
Египет в среду разместил три транша долларовых евробондов со сроками обращения 5, 10 и 30 лет в общей сложности на $4 млрд, пишет Financial Times. Самым большим был транш 30-летних бумаг - на $1,5 млрд, средневзвешенная доходность при размещении составила 7,903%.... читать дальше
.14 февраля 2018 года 14:54
Доходность пенсионных накоплений, размещенных Пенсионным фондом в прошлом году, составила 8,8%, сообщает пресс-служба ПФР. "Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по... читать дальше
.14 февраля 2018 года 14:50
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года составила 103,8867% от номинала, что соответствует доходности 7,40% годовых, говорится в... читать дальше
.14 февраля 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5 пункта (0,222%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2245,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2259,06 (+0,37%) пункта, минимальное - 2243,65 (-0,31%)... читать дальше
.14 февраля 2018 года 14:43
Трендовая инфляция в январе замедлилась до 5,3%. "Оценка годовых темпов трендовой инфляции в январе 2018 года снизилась до уровня 5,3% с 5,4% в декабре 2017 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ.. Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка... читать дальше
.14 февраля 2018 года 14:36
Риксбанк (центральный банк Швеции) в текущем году планирует впервые за семь лет приступить к повышению процентных ставок. "Во втором полугодии начнется медленное повышение ставки репо", - говорится в коммюнике по итогам февральского заседания Риксбанка. Однако... читать дальше
.14 февраля 2018 года 14:28
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает недопустимым искусственное сужение рынка авиаперевозок в связи с периодически происходящими авиакатастрофами: монополию, по ее словам, допускать нельзя. "Искусственно зачищать рынок, мне кажется, нельзя. Конкуренция во... читать дальше
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