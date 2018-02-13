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13 февраля 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1196 руб.

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13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 495 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1196 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,106 руб., максимальный - 9,15 руб. Было заключено 63 сделки. Объем торгов составил 206,39 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1371 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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