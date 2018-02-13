Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,7691 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7691 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,655 руб., максимальный - 57,8925 руб. Было заключено 10228 сделок. Объем торгов составил 48665,41 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,7975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.