Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,2069 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2069 руб.

Минимальный курс евро составил 71,0575 руб., максимальный - 71,3375 руб. Было заключено 2739 сделок. Объем торгов составил 12722,53 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,3225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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