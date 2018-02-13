13 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Январь 2018
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Январь 2018
Это автоматическое сообщение.
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13 февраля 2018 года 15:32
Банк России планирует обязать все банки участвовать в информационном обмене через ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере), сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах X Уральского форума "Информационная... читать дальше
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13 февраля 2018 года 15:30
В среду, 14 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 22016,20 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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13 февраля 2018 года 15:30
В среду, 14 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 575310,35 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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13 февраля 2018 года 15:23
Международное рейтинговое агентство Fitch видит "очень высокую вероятность" повышения рейтингов Российской Федерации, однако отмечает риски, связанные с потенциальным ужесточением санкций США в отношении российского госдолга.
Как заявил в интервью агентству Bloomberg... читать дальше
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13 февраля 2018 года 15:17
АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) сузило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей до 7,20-7,25% годовых с 7,20-7,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Новому ориентиру... читать дальше
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13 февраля 2018 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2069 руб.
Минимальный курс евро составил 71,0575 руб., максимальный -... читать дальше
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13 февраля 2018 года 15:14
Московская биржа" 13 февраля зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "ГрузовичкоФ-Центр" серии 001P объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен номер 4-00337-R-001P-02E.
В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... читать дальше
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13 февраля 2018 года 15:12
ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2469,16 (+3,8) руб./грамм; на серебро - 30,51 (0,0) руб./грамм; на платину - 1803,49 (+1,62) руб./грамм; на палладий - 1835,06 (-5,98) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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13 февраля 2018 года 15:11
ОАО "Левенгук" полностью разместило дебютные биржевые облигации серии БО-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов на выпуск принимались 29-30 ноября 2017 года, техническое размещение состоялось 4 декабря. Андеррайтером выступил банк... читать дальше
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13 февраля 2018 года 15:05
Нефтяные цены растеряли рост на торгах во вторник, контракты на WTI перешли к снижению стоимости после публикации прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА).
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 мск торговались на... читать дальше
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13 февраля 2018 года 15:01
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что залоговый фонд для предпринимателей, оказавшихся под следствием и желающих внести залог, чтобы избежать ареста, должен составить не менее 100 млн рублей.
"Мы сформировали задачу:... читать дальше
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13 февраля 2018 года 14:54
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К007 объемом 17 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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13 февраля 2018 года 14:53
Китай по итогам 2017 года произвел 1,9 млрд мобильных телефонов, реализованная стоимость экспорта в отрасли выросла на 13,9% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.
Доля смартфонов составила 74,3% от всех... читать дальше
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13 февраля 2018 года 14:46
овкомбанк выкупил по оферте 159 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.
Объем выпуска облигаций БО-01 составляет 2 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 7,95% выпуска. Оферта исполнена в срок.
Банк разместил 1-й... читать дальше
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13 февраля 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,81 пункта (0,892%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2239,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2245,39 (+1,14%) пункта,... читать дальше
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13 февраля 2018 года 14:44
В прошлом году объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в РФ сократился на 11% - до 960 млн рублей, говорится в материалах ЦБ.
Как отмечает регулятор, статистика опирается на данные, которые кредитные организации предоставляют в Банк... читать дальше
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