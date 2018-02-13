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Банк России планирует обязать все банки участвовать в информационном обмене через ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере), сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах X Уральского форума "Информационная... читать дальше

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В среду, 14 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 22016,20 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В среду, 14 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 575310,35 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch видит "очень высокую вероятность" повышения рейтингов Российской Федерации, однако отмечает риски, связанные с потенциальным ужесточением санкций США в отношении российского госдолга. Как заявил в интервью агентству Bloomberg... Как заявил в интервью агентству Bloomberg... читать дальше

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АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) сузило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей до 7,20-7,25% годовых с 7,20-7,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Новому ориентиру... Новому ориентиру... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2069 руб. Минимальный курс евро составил 71,0575 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 71,0575 руб., максимальный -... читать дальше

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Московская биржа" 13 февраля зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "ГрузовичкоФ-Центр" серии 001P объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен номер 4-00337-R-001P-02E. Программе присвоен номер 4-00337-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2469,16 (+3,8) руб./грамм; на серебро - 30,51 (0,0) руб./грамм; на платину - 1803,49 (+1,62) руб./грамм; на палладий - 1835,06 (-5,98) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ОАО "Левенгук" полностью разместило дебютные биржевые облигации серии БО-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заявки инвесторов на выпуск принимались 29-30 ноября 2017 года, техническое размещение состоялось 4 декабря. Андеррайтером выступил банк... Заявки инвесторов на выпуск принимались 29-30 ноября 2017 года, техническое размещение состоялось 4 декабря. Андеррайтером выступил банк... читать дальше

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Нефтяные цены растеряли рост на торгах во вторник, контракты на WTI перешли к снижению стоимости после публикации прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА). Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 мск торговались на... Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 мск торговались на... читать дальше

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что залоговый фонд для предпринимателей, оказавшихся под следствием и желающих внести залог, чтобы избежать ареста, должен составить не менее 100 млн рублей. "Мы сформировали задачу:... "Мы сформировали задачу:... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К007 объемом 17 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Китай по итогам 2017 года произвел 1,9 млрд мобильных телефонов, реализованная стоимость экспорта в отрасли выросла на 13,9% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР. Доля смартфонов составила 74,3% от всех... Доля смартфонов составила 74,3% от всех... читать дальше

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овкомбанк выкупил по оферте 159 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска облигаций БО-01 составляет 2 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 7,95% выпуска. Оферта исполнена в срок. Объем выпуска облигаций БО-01 составляет 2 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 7,95% выпуска. Оферта исполнена в срок. Банк разместил 1-й... Банк разместил 1-й... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,81 пункта (0,892%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2239,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2245,39 (+1,14%) пункта,... читать дальше

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В прошлом году объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в РФ сократился на 11% - до 960 млн рублей, говорится в материалах ЦБ. Как отмечает регулятор, статистика опирается на данные, которые кредитные организации предоставляют в Банк... Как отмечает регулятор, статистика опирается на данные, которые кредитные организации предоставляют в Банк... читать дальше

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