Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,9746 руб.

12 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,9746 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,845 руб., максимальный - 58,16 руб. Было заключено 12417 сделок. Объем торгов составил 63053,92 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,115 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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