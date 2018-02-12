Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,1392 руб.

12 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1392 руб.

Минимальный курс евро составил 71 руб., максимальный - 71,4 руб. Было заключено 3263 сделки. Объем торгов составил 15761,82 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,09 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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